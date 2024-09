Festa per i 90 anni di Pingitore, Pippo Baudo in carrozzina. La foto è virale

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha fatto letteralmente il giro del web la foto che ritrae Pippo Baudo insieme a Pierfrancesco Pingitore e a altre stelle della tv degli anni '80, tutti riuniti per celebrare i 90 anni di Pierfrancesco Pingitore. Il "papà" del Bagaglino ha spento le candeline insieme a Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Maurizio Mattioli, Martufello e altri volti noti della popolare compagnia di varietà che per oltre un decennio ha intrattenuto il pubblico in teatro e in tv.

Tra gli ospiti della festa - che si è svolta a Sezze, in provincia di Latina - c'era anche Pippo Baudo, che a Pingitore è legato da un'amicizia solida e lunghissima. I due si conoscono da anni e il conduttore televisivo non ha rinunciato a presenziare all'evento nonostante i problemi di salute, che lo assillano da tempo.

Perché Pippo Baudo è in sedia a rotelle

Pippo Baudo si è presentato in sedia a rotelle alla festa di compleanno di Pingitore e la foto, che lo immortala insieme agli altri invitati, ha destato molta preoccupazione tra gli utenti del web. Da tempo il popolare presentatore non compariva in pubblico e l'ultima ospitata televisiva risale al gennaio scorso a "Rischiatutto 70", quando Carlo Conti lo volle in collegamento per celebrare i 70 anni della Rai.

Da quel momento di lui non si era più saputo nulla e a maggio si era addirittura diffusa la voce che fosse ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Indiscrezione poi rivelatasi una fake news. Alla festa di Pingitore, invece, Pippo Baudo è apparso sorridere e sereno, costretto in carrozzina solo da un problema al ginocchio che lo tormenta ormai da diversi anni. "Di testa e di spirito sta una meraviglia", hanno assicurato i suoi familiari e lo stesso Pingitore ha confermato che Baudo sta bene nonostante gli acciacchi e l'età.

Le parole di Pingitore per Pippo Baudo

" La presenza di Pippo mi ha fatto molto piacere, siamo legati da una profonda amicizia ", ha dichiarato il regista e autore televisivo al Corriere. " Pippo si è divertito, ha partecipato, è stato bene. È stata una giornata molto bella: pur essendoci parenti e amici di diversa estrazione, che magari si conoscevano poco, si è stabilita un'atmosfera di grande cordialità e simpatia in cui Pippo è stato anche al centro.

Una giornata piacevole che mi ha riconciliato con i miei tre volte trenta". Le numerosecondivise sui social network dagli invitati testimoniano che quella vissuta da Baudo e Pingitore è stata una festa piena di sorrisi e serenità.