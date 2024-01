Baudo punzecchia Amadeus: "Io ne ho fatti 13 di Sanremo…"

Sanremo 2024 sarà l'ultimo Festival per Amadeus. Il conduttore, che è anche direttore artistico della kermesse, passerà il testimone a qualcun'altro a meno che, alla fine della 74esima edizione, non torni sui suoi passi. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, l'addio sembra essere scontato e dopo cinque edizioni consecutive Amadeus porta comunque a casa un primato, eguagliando Mike Bongiorno nella conduzione di cinque Festival di Sanremo consecutivi. Mike mise a segno la sua persona cinquina con le edizioni dal 1963 al 1967, Amadeus dal 2020 al 2024.

Impossibile invece raggiungere e superare il record che detiene Pippo Baudo, che di Festival ne ha condotti ben tredici, il primo nel 1968 e l'ultimo nel 2008 al fianco di Piero Chiambretti. Il primato è fissato negli annali ma il conduttore, storico volto della Rai, che tra pochi mesi compirà 88 anni, lo ha voluto ricordare nel corso dell'ospitata a Rischiatutto 70, il programma condotto da Carlo Conti e andato in onda su Rai nel giorno dei 70 anni della Rai.

Cosa ha detto Pippo Baudo in tv

Pippo Baudo è stato invitato da Carlo Conti a intervenire in diretta per parlare dei 70 anni di mamma Rai. Da tempo lo storico conduttore si è ritirato dalla scena pubblica e negli scorsi mesi si era addirittura diffusa la notizia, rivelatasi poi falsa, di un suo malore fatale. Baudo è invece apparso in collegamento durante Rischiatutto 70 invecchiato sì, ma ancora molto lucido e ironico e ha risposto alle domande di Conti sui suoi anni in Rai. "Impossibile elencare tutti i programma che hai realizzato, ma qual è quello che ti sta più a cuore, che ami di più?", ha chiesto Carlo Conti e Baudo si è lasciato andare alla nostalgia: "Si dice che il primo amore non si scorda mai, ma il mio grande amore è Sanremo". Poi, nel ricordare il suo personale record, ha lanciato una sonora stoccata all'indirizzo dell'attuale conduttore: "Ne ho fatti tredici. Dillo ad Amadeus quando lo incontri. Digli: 'Guarda che Pippo ne ha fatti 13 di Sanremo. Avoglia a camminare tu...'".

Le parole sulla Rai e sul futuro della tv

In collegamento dalla sua abitazione Pippo Baudo ha poi voluto dedicare parole di stima e affetto alla rete di cui per anni è stato uno dei volti principali: "Questa ragazza Rai è ancora bella e può essere ancora più bella. Viva la Rai! Viva la Rai del passato e quella del futuro. Io sono molto ottimista: sarà una grande Rai del futuro. Io indovino che la Rai dei prossimi 70 anni sarà eccezionalmente bella e giovane". Poi Baudo ha assicurato che seguirà con attenzione i prossimi programmi Rai soprattutto Sanremo 2024, che ormai è alle porte.