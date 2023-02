Ora parla Pippo Baudo: "Vi dico come sto davvero..."

" Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene ". La voce del popolare conduttore risuona sorniona al telefono e fa tirare a tutti un sospiro di sollievo. Come in uno dei suoi grandi varietà, è stato lo stesso decano dei presentatori tv ad annunciare il rassicurante colpo di scena. A smentire cioè le notizie preocupanti circolate, nelle scorse ore, sulle sue condizioni di salute. "Baudo sta male, credo", aveva affermato su Rai1 lo storico direttore di palco del festival di Sanremo, Pippo Balistreri, facendo allarmare e non poco i suoi fan in tutta Italia.

Pippo Baudo smentisce di star male

Dopo quell'uscita commossa in tv e l'applauso emozionato del pubblico in studio, tuttavia, Pippo è intervenuto in prima persona per sgombrare il campo da alcune voci che lo davano addirittura in fin di vita. "Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio ", ha affermato il conduttore, rispondendo in prima persona al telefono dopo che Il Mesaggero aveva contattato la sua assistente di sempre, Dina Manna, per avere notizie più certe.

Come sta Pippo Baudo

Al quotidiano romano il presentatore ha spiegato di essere stato a pranzo fuori nella giornata di oggi e di essere poi rientrato a casa, accompagnato in auto dalla propria assistente, per un riposino pomeridiano. Nulla di strano, insomma, per un signore di 86 anni che si sta godendo la meritata "pensione" dopo una vita trascorsa davanti alle telecamere. Preoccupazione dunque rientrata, dopo che in molti - soprattutto sui social - avevano espresso messaggi di sostegno al conduttore siciliano, allarmati da quella inaspettata dichiarazione ascoltata su Rai1 e accompagnata dagli occhi lucidi di chi l'aveva pronunciata (sicuramente in buona fede, visto il suo storico legame professionale con Baudo).

