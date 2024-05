"È grave in ospedale", ma è una bufala. Cosa è successo a Pippo Baudo

Il 7 giugno Pippo Baudo compirà 88 anni. Nonostante l'età il popolare conduttore Rai è ancora lucido e in buona forma e lo scorso gennaio, durante l'ospitata nel programma di Carlo Conti "Rischiatutto 70", ha dimostrato di avere ancora la verve degli anni d'oro. Eppure, in questi anni, più di una volta è stato dato per morto o prossimo ad andarsene. È quello che è successo negli scorsi giorni quando, a seguito di una segnalazione arrivata dal sito di Fabrizio Corona, si è temuto che Baudo fosse ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

La segnalazione dai social

Tutto è accaduto nella tarda serata di martedì 28 maggio, quando sul sito Dillinger News è apparsa una notizia flash riguardante lo storico conduttore Rai: "Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma". Il sito di Corona ha dato spazio a una segnalazione giunta da un utente di Instagram che - grazie a fonti interne alla struttura - comunicava il ricovero di Pippo Baudo al Paideia International Hospital situato in zona Roma Nord. In assenza di certezze e verifiche, la clamorosa notizia non ha trovato ampio spazio sui siti di informazioni e sui quotidiani. Ma si è comunque diffusa a macchia d'olio in rete e sui social network, destando molta preoccupazione tra i fan del popolare conduttore e costringendo il suo entourage a fare una smentita.

La smentita e il chiarimento

Attraverso le pagine del sito Tag24 lo staff di Pippo Baudo ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute. "Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene", ha assicurato il suo assistente, smentendo la notizia relativa alle sue gravi condizioni di salute. In realtà, però, Pippo Baudo è stato ricoverato davvero al Paideia International Hospital ma solo per controlli di routine. Secondo quanto appreso dall'agenzia di stampa LaPresse, Pippo Baudo si è sottoposto a una serie di screening annuali per "un problema al ginocchio" e per alcuni "controlli di routine" fissati da tempo. Notizia confermata dallo staff del conduttore anche all'Ansa, che nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 maggio è riuscita a contattare direttamente Baudo, che ha rassicurato tutti: "Sto benissimo".

Il precedente nel 2023

Un episodio simile era accaduto a febbraio 2023, ma a diffondere la voce sulle precarie condizioni di salute del presentatore siciliano non era stato uno sconosciuto, ma bensì Pippo Balistreri, storico direttore di palco al festival di Sanremo, che insieme a Baudo per tredici anni. "Baudo sta male, credo", aveva detto in lacrime Balistreri nel corso dell'ospitata a Italia Sì, il programma di Marco Liorni. Ma anche in quel caso le voci si erano rivelate una fake news e a smentirle, ancora una volta, era stato Pippo Baudo. "Tranquilli, sto bene! Non capisco come siano circolate certe notizie.

E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio", aveva detto il conduttore al giornalista del Messaggero, che era riuscito a contattarlo. E i fan hanno tirato un sospiro di sollievo.