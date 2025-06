La figlia di Bruce Willis pubblica nuove foto col padre e viene attaccata sui social

Tallulah Williams, figlia di Bruce Willis e Demi Moore, è al centro di una polemica social per un post che ha condiviso sul proprio account Instagram, in cui la si vede in compagnia del padre. Attore molto amato dal pubblico internazionale e protagonista di film senza tempo come Die Hard o Armageddon, Bruce Willis si è ritirato dalle scene nel 2023 a causa di una demenza frontotemporale che aveva già compromesso le sue abilità mnemoniche, intaccando anche le sue capacità linguistiche. L'annuncio della malattia era stato accolto con estrema tristezza da parte del pubblico. Come tutte le forme di malattie neurodegenerative, le condizioni di Willis stanno lentamente peggiorando e ogni nuovo aggiornamento che viene dalla sua famiglia è spesso velato di nostalgia per l'uomo che è stato. D'altra parte, però, questi aggiornamenti sporadici e mai gratuiti permettono al pubblico di avere aggiornamenti sulla condizione dell'attore.

Ed è stato proprio uno di questi aggiornamenti a scatenare le critiche contro Tallulah Williams. Nel post pubblicato online, Tallulah appare prima seduta a terra mentre stringe la mano del padre che le sorride amabilmente e poi stretta tra le sue braccia. Un momento prezioso e tenero, di cui la donna di trentuno anni, nella didascalia, si dice "grata". La condivisione, però, non è stata accolta unanimemente in modo favorevole e sotto al post si possono leggere numerosi commenti di utenti che accusano Tallulah di sfruttare il padre, di essere irrispettosa e molto altro ancora. Un utente, che probabilmente ritiene di conoscere Bruce Willis dalle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, ha scritto che la condivisione è "inaccettabile", perché Bruce Willis avrebbe più volte dichiarato di "non voler essere visto da persona fragile" e lei stessa ammette di non voler "vedere il mio eroe ridotto così. Queste sono immagini private e lui non è nella posizione di scegliere." Il commento si chiude asserendo che "Bruce non sa cosa sta accadendo intorno a lui. Ed è inaccettabile. Lo stai usando solo per fare views." Altri commenti asseriscono che Tallulah non dovrebbe "esporre così tuo padre" , perché lui è "vulnerabile" e non ha dato il "suo permesso per la pubblicazione." Molti sostengono che questo tipo di immagini dovrebbero rimanere private, come se avessero paura delle foto che mostrano una famiglia che lotta contro la demenza.

Tallulah Williams ha scelto di rispondere, sempre nei commenti, alle critiche che le vengono mosse, spiegando la sua posizione con grande diplomazia. "Capisco quello che vuoi dire," ha scritto, rispondendo ad uno dei tanti utenti che la accusavano di non aver avuto alcuna accortezza nel gettare il padre malato e vulnerabile nelle fauci tutt'altro che amichevoli dei social.

"Come famiglia, siamo sempre molto discreti quando postiamo. Oggi è stata una splendida giornata, piena di sorrisi. Ho fatto una scelta ponderata, mostrando tutto questo al mondo, perché so quello che lui (Bruce Willis) significa per chiunque."