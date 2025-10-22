"Narcisisti e tossicodipendenti": La figlia di Kim Basinger e Alec Baldwin contro i genitori

A pochi giorni dal suo trentesimo compleanno Ireland Baldwin, la figlia nata dalla relazione tra Alec Baldwin e Kim Basinger, è tornata a parlare del suo controverso rapporto con i genitori. Al centro di una disputa familiare quando i due attori si separarono nel 2002 (lei aveva solo sette anni), Ireland non ha mai fatto mistero di avere vissuto un'infanzia infelice a causa delle tensioni tra il padre e la madre e sulle pagine del suo blog personale su Substack ha definito la sua una " famiglia di narcisisti ".

Le dure parole sui genitori

"30, civettuola e sopravvissuta". Così si intitola il lungo post di sfogo, in cui Ireland ha tirato le fila dei suoi primi trent'anni di vita segnati da un'infanzia "solitaria" e "cresciuta senza due genitori in casa e senza fratelli a cui rivolgersi ". Nel corso degli anni la figlia di Kim Basinger ha criticato spesso i genitori, colpevoli di averla trascurata in favore della carriera e di altre relazioni, e nel suo blog la giovane lo ha ribadito: " Sentivo il peso dei miei familiari narcisisti, inaffidabili e tossicodipendenti, di cui pensavo di aver bisogno nella mia vita". Nel lungo sfogo Ireland ha raccontato: " Ho avuto un'infanzia solitaria ed è per questo che sono cresciuta con il bisogno di conquistare certe persone nella mia famiglia. La loro approvazione e i loro elogi erano significativi per me. Niente è stato più liberatorio che realizzare finalmente quanto siano velenose queste persone" .

La figlia e il desiderio di proteggerla

Alla soglia dei 30 la figlia di Kim Basinger sente di avere una nuova coscienza: " Mi addentro nei miei trent'anni con la consapevolezza che è così che si spezzano questi cicli". E a proposito della figlia, Ireland ha raccontato di volerla proteggere da quel tipo di famiglia: " Mia figlia non ha bisogno di conoscere queste persone, io posso proteggerla da loro. Posso fare del mio meglio per costruire la mia idea di famiglia, pezzo per pezzo. E mostrare come una vera famiglia si tratta a vicenda".

Dì a tua madre che le vuoi bene ogni singolo giorno. Mandale un messaggio quando arrivi a destinazione. Presto la capirai in modi che non hai mai avuto

Nel suo blog personale non ha mai fatto i nomi dei genitori, Alec Baldwin e Kim Basinger, ma all'attrice di "9 settimane e mezzo", Ireland ha dedicato un pensiero più personale, elencando le dieci cose che tutti dovremmo fare per sentirci meglio: "".