Il figlio di Costacurta contro Del Vecchio Jr: "Invece di spendere soldi in jet privati..."

Il primo, Achille Costacurta, è figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Il secondo, Leonardo Del Vecchio Jr, è un imprenditore affermato, erede del fondatore di Luxottica. I due, forse, nemmeno si conoscono - se non per sentito dire - ma sui social network Costacurta è andato giù pesante con Del Vecchio Jr. Il motivo? I soldi.

Chief Strategy Officer di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio Jr è uno dei giovani imprenditori di maggior successo del panorama italiano. Oltre al ruolo centrale nell'azienda di famiglia, il 28enne ha diversificato i propri investimenti puntando su ristorazione e intelligenza artificiale, finanziando anche il progetto Boem, il drink a basso contenuto alcolico lanciato da Fedez e Lazza. Del Vecchio spesso è finito anche sulle copertine delle riviste di gossip per le sue relazioni sentimentali e nell'ultimo periodo è stato spesso protagonista sui canali social di alcuni personaggi famosi, facendo parlare di sé.

Il post contro Del Vecchio Jr

La grande esposizione mediatica di Leonardo Del Vecchio Jr sembra avere colpito, in modo negativo, Achille Costacurta. Il figlio di Martina Colombari ha dedicato all'imprenditore milanese una storia polemica, nella quale ha invitato Del Vecchio Jr a investire meglio i suoi soldi. " Mr Del Vecchio Jr invece di spendere soldi in P e jet privati, spendili per aprire associazioni per ragazzi con la sindrome dancing room e cani abbandonati e animali protetti" , ha scritto Costacurta nelle storie del suo account Instagram. Le parole del figlio di Billy Costacurta sono apparse assai confuse e poco chiare, ma il messaggio finale contro Leonardo Del Vecchio è chiaramente pungente. Il motivo della polemica scatenata dal giovane, però, non è chiaro, ma non è la prima volta che Costacurta Jr usa i social network per sfogarsi e denunciare situazioni o personaggi.

I precedenti di Achille Costacurta

Nel maggio 2021 il figlio di Martina Colombari aveva accusato la polizia di averlo picchiato per averli chiamati "sbirrazzi", mentre un anno e mezzo dopo aveva dato dello "stronzo" a Fedez per un episodio legato alla sua adolescenza. Il 20 aprile scorso, infine, aveva vissuto una notte folle a Milano, barricandosi in taxi e sferrando un pugno a un vigile, che era intervenuto su chiamata del tassista. Sempre lo scorso anno Costacurta aveva parlato anche della sua dipendenza da social: "Sono stati come un gioco d’azzardo. Una vera e proprio dipendenza. Non riuscivo a farne a meno. Non riuscivo a uscirne. Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. A volte per imitarli e per fare meglio di loro".