Filippo Tortu, a "Stasera c'è Cattelan" sfida la metropolitana, ma è lui il più veloce

" Uomo contro macchina... e ha vinto l'uomo ", commenta con queste parole il presentatore Alessandro Cattelan, l'incredibile impresa del campione olimpionico Filippo Tortu, il primo velocista italiano a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri piani, che partecipando alla sua trasmissione: Stasera c'è Cattelan su Raidue, ha addirittura sfidato la metropolitana di Milano. Un'impresa che ha un fortissimo valore simbolico, che, come sottolineato da Cattelan, mette in competizione l'uomo con la macchina, e mostra come nonostante sempre più spesso si parli di automazione in qualsiasi ambito, l'uomo rimane comunque insostituibile.

Nel suo programma: Stasera c’è Cattelan su Raidue, il presentatore invita ogni settimana personaggi del mondo della televisione, della musica o, appunto, dello sport, e durante l'intervista lo mette alla prova in una competizione che risulta estremamente divertente. Un modo goliardico e informale, proprio come ci si trovasse con gli amici al bar, per sfidarsi nelle maniere più disparate. Dal peperoncino più piccante del mondo fatto mangiare a Fedez, fino agli scherzi telefonici fatti fare all'attore Pierfrancesco Favino. Ma l'impresa portata a termine dal campione olimpionico Tortu, che insieme a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Marcell Jacobs ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 delle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, ha veramente avuto qualcosa dell'incredibile, emozionando non solo il conduttore e il pubblico presente, ma anche gli spettatori che hanno inondato i social con messaggi entusiastici.