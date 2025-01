"È finita". Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono separati

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita la storia d'amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini hanno annunciato la rottura con un messaggio pubblicato su Instagram dopo settimane di voci e indiscrezioni sul matrimonio in crisi. "Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che avremo l'uno per l'altra e dell'unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente" quanto si legge nella storia postata dalla donna sul suo profilo social.

Insieme sin da giovanissimi, Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati prima partner nella danza e poi nella vita. "Quando ci siamo conosciuti avevo 16 anni. All'inizio eravamo solo colleghi di ballo. Non è stato un colpo di fulmine, l'amore è sbocciato dopo due anni", aveva raccontato la ballerina di "Amici" in una intervista a Verissimo. Nel 2013 i due sono diventati genitori di Jasmine, mentre nel 2014 sono diventati marito e moglie.

Già nel 2019 Raimondo Todaro e Francesca Tocca avevano affrontato una crisi. "Tra di noi andava tutto bene, poi però tante piccole cose hanno iniziato a cambiare il nostro rapporto. Siamo arrivati al punto di incontrarci la sera e non parlarci più" il loro racconto. Poi il ritorno insieme, l'uno accanto all'altra, nel 2021: "Oggi va meglio di prima perché c'è maggiore consapevolezza, siamo più adulti, parliamo. Oggi finalmente litighiamo". Oggi, invece, è arrivato l'annuncio della fine della storia d'amore.

Come osservato dai seguaci più attenti, qualche segnale d'allarme c'era stato.

La ballerina recentemente aveva eliminato tutte le foto che la ritraevano insieme all'ex professore di "Amici". Inoltre, in occasione del compleanno di Todaro, la moglie aveva scelto di mantenere il silenzio social e non fargli gli auguri pubblicamente.