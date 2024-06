"Fortunato a essere ancora vivo": cosa è successo a Gordon Ramsay

Ascolta ora 00:00 00:00

Se l'è vista davvero brutta il famoso chef e ristoratore britannico, Gordon Ramsay, che ha rischiato di lasciarci la pelle in un incidente in bicicletta avvenuto nei giorni scorsi in Connecticut (Usa): evidentemente scosso, ha inviato un video sui principali canali social ai milioni di follower raccontando la vicenda ma sottolineando specialmente l'importanza di avere indossato il casco che gli ha salvato la vita.

Il messaggio social di Ramsey

Con una mano tremante probabilmente per il ricordo di quanto avvenuto, dalla sua cucina lo chef di 57 anni ha voluto lanciare un importante messaggio per la Festa del Papà che negli Stati Uniti cade il 16 giugno. " Ehi ragazzi, sono Gordon. Vorrei condividere con tutti voi un messaggio molto importante. Sapete quanto amo il ciclismo, il triathlon e l'Ironman. Questa settimana, sfortunatamente, ho avuto un brutto incidente che mi ha davvero scosso e onestamente sono fortunato ad essere qui ". L'incidente, sul quale non ha reso noti i dettagli, gli ha causato un gigantesco livido che ha mostrato in una delle "Storie" su Instagram.

An important #FathersDay message from me…WEAR A HELMET ! This week I had a bad accident while riding my bike in CT. I'm doing ok and I’m thankful for all the doctors, nurses and staff at @LMHospital who looked after me but most thankful for my helmet that saved my life. Be Safe pic.twitter.com/UMjaoXGpkc — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) June 15, 2024

Il ringraziamento ai medici

Per fortuna nessun'altra conseguenza fisica, come sottolineato da lui stesso. " Sto bene, non mi sono rotto nessuna ossa e non ho subito ferite gravi ma sono un po' ammaccato: sembro una patata viola ", ha raccontato Ramsay. In ogni caso è stato necessario recarsi in ospedale dove è stato visitato dagli specialistici dopo l'incidente. " Ringrazio tutti i medici, gli infermieri e il personale del Lawerence Memorial Hospital di New London che si sono presi cura di me e mi hanno visitato". Al termine del suo video che ha messo al corrente su quanto accaduto, ha ribadito l'importanza di indossare il casco " che mi ha salvato la vita. Buona festa del papà e state attenti ".

Gordon Ramsay è originario di Johnstone, piccolo centro scozzese nei pressi di Glasgow, e da molti anni è ormai diventato uno degli chef più famosi al mondo dopo aver

mosso i primi passi nella televisione britannica circa 20 anni fa. Possiede una serie di ristoranti nel Regno Unito e negli Stati Uniti oltre a essere il protagonista dell'ultima serie di programmi americani, Next Level Chef.