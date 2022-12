Forum piange il suo giudice: addio a Italo Ormanni

Grande lutto per la trasmissione Mediaset Forum, che oggi è costretta a dare l'addio a Italo Ormanni, figura di rilievo del programma televisivo seguito da tantissimi italiani. È lo staff della trasmissione a divulgare la triste notizia sul web, dando l'ultimo saluto a uno dei suoi più celebri protagonisti. Nato a Napoli nel 1937, il magistrato è stato nel cast di Forum dal 2011 al 2013, ricoprendo per l'appunto l'incarico di giudice dei casi portati sul piccolo schermo.

Il saluto di Forum

"Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire" , ha commentato il programma televisivo sui propri social media, postando una foto dell'ex giudice. "Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni" , si legge ancora nel messaggio di commiato. "Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi" , conclude la nota, firmata, per l'appunto da "La Redazione di Forum".

A esprimere il proprio cordoglio sono stati, tra gli altri, Paolo Ciavarro, tuttora nel cast della trasmissione televisiva, e il collega di quest'ultimo Edoardo Donnamaria, che ha commentato la notizia della tragedia pubblicando l'emoticon di un cuore in risposta al post.

Chi era Italo Ormanni

Nato il 12 gennaio del 1937, Italo Ormanni è stato magistrato dal 1961 fino al 2010. Nel ruolo di sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, si è occupato di condurre importanti indagini sulla camorra, sul traffico di stupefacenti e su omicidi. Grazie al suo contributo sono finiti in manette alcuni celebri esponenti della criminalità organizzata come Raffaele Cutolo, Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta. È stato per anni consulente della Commissione parlamentare antimafia, nonché docente presso l'Università degli studi di Napoli.

Tra 1994 e 2008 ricoprì l'incarico di Procuratore aggiunto alla procura della repubblica di Roma. Le indagini da lui condotte portarono all'individuazione degli assassini di Marta Russo e dei componenti delle Brigate rosse che si macchiarono dell'omicidio del professor Massimo D'Antona. Tra 2008 e 2010 fu Capo dipartimento presso il ministero della Giustizia, dove si occupò anche della questione relativa all'estradizione del terrorista Cesare Battisti, allora latitante in Brasile.

Approdò a Forum nel 2011, e rimase nel cast della celebre trasmissione televisiva fino al 2013. Fu inoltre consulente tecnico/giuridico per le fiction "Senza confini", "Mio figlio" e "Salvo d'Acquisto", supervisionando la sceneggiatura di "A testa alta" e "Boris Giuliano".