Achille Costacurta, notte folle a Milano: si barrica in taxi e sferra un pugno al vigile

Alle prime luci dell'alba Billy Costacurta è arrivato alla centrale dei carabinieri di Milano per prelevare il figlio Achille. Il 18enne ha trascorso la notte in caserma a seguito del fermo avvenuto nella tarda serata di mercoledì per un episodio choc, che lo ha visto protagonista. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, Achille avrebbe dato in escandescenza - senza apparente motivo - mentre si trovava in taxi in centro a Milano. L'autista ha chiesto l'intervento dei vigili e il 18enne, tra urla e grida, avrebbe colpito al volto uno dei due agenti, finendo in centrale. E ora il primogenito della bandiera del Milan è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Achille Costacurta sarebbe salito a bordo di un taxi intorno alle ore 23 di mercoledì 19 aprile, ma poco dopo avrebbe iniziato a inveire contro il tassista. L'uomo racconta che il giovane avrebbe gridato frasi senza senso e avrebbe addirittura lanciato oggetti fuori dal finestrino della vettura e a quel punto - notando una pattuglia dei vigili in zona Tortona - avrebbe chiesto il loro intervento. La sfuriata di Costacurta Jr sarebbe proseguita anche davanti ai vigili. Il giovane, in evidente stato di alterazione, si sarebbe rifiutato di scendere dal taxi e, quando gli agenti sono riusciti ad aprire lo sportello della vettura, il giovane avrebbe colpito al volto uno dei due vigili con un pugno, costringendolo a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il fermo in Centrale

A quel punto gli agenti non hanno potuto fare altro che immobilizzare Achille Costacura e portarlo nella sede dei Carabinieri di via Custodi dove, in accordo con il pm di turno, il 18enne è stato denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Secondo il Giorno, nel corso della perquisizione Costacurta Jr sarebbe stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di stupefacente. Il padre Billy sarebbe andato a prelevarlo alle prime luci dell'alba di questa mattina, giovedì 20 aprile. Achille è reduce dalla partecipazione a Pechino Express, il reality game al quale ha preso parte in coppia con la mamma Martina e negli scorsi giorni si era fatto notare per la pesante accusa rivolta a Fedez, reo di averlo "snobbato" alcuni anni fa, quando era solo un ragazzino e gli chiese un autografo ricevendo in cambio un secco "no". Lo scorso anno, infine, era finito in ospedale per una lite che avrebbe coinvolto anche alcuni poliziotti.