La mania delle foto e la violazione della privacy: cosa ha combinato la Ferragni

Essere un'influencer da milioni di follower non ti mette al riparo da problemi di tipo legale. Dovrebbe saperlo bene Chiara Ferragni, che mensilmente condivide migliaia di foto e video sul suo canale Instagram. Eppure, nelle ultime storie condivise sulla sua pagina, l'imprenditrice digitale sembra essere caduta in fallo, violando la privacy di una cliente di un ristorante, nel quale la Ferragni si è fatta fotografare. E la domanda viene spontanea: le avrà fatto firmare la liberatoria o ha sottoposto la malcapitata all'esposizione social senza che questa lo sapesse?

Visto il numero di follower di Chiara Ferragni - 29,4 milioni - c'è da scommettere che il contenuto fotografico abbia ricevuto in poche ore milioni di views. La storia è stata pubblicata quattordici ore fa e mostra l'influencer cremasca in un ristorante di Portofino, seduta al tavolo con una pizza margherita di fronte a lei. Sullo sfondo si notano altri due avventori del locale: un uomo voltato di spalle e una donna, seduta in favore di fotocamera e con il volto chiaramente riconoscibile. Pubblicare uno scatto simile sui social network, però, rappresenterebbe un reato a meno che Chiara Ferragni non abbia fatto firmare una liberatoria alla donna, chiedendole il consenso alla pubblicazione della foto, nella quale compare in secondo piano.

Cosa dice la legge in merito

Lo dice chiaramente la legge. " Se si tratta di un'immagine in cui viene ritratta una persona senza che questa abbia mai dato autorizzazione scatta il reato di violazione della privacy ", spiega il sito La legge per tutti, riferendo cosa potrebbe succedere ora. La donna potrebbe querelare Chiara Ferragni, che finirebbe al centro di una causa civile, che potrebbe farle rischiare una condanna e il pagamento di un risarcimento danni.

Non sarebbe la prima volta che accade una cosa simile anche in contesti al di fuori dei social network anche perché oggi l'attenzione sulla privacy è molto molto alta. Per evitare un problema simile, Chiara Ferragni avrebbe dovuto oscurare o rendere irriconoscibile il volto della donna, che si vede alle sue spalle (come abbiamo fatto noi). Poco importa che il contenuto non sia permanente (come un post) ma rimanga visibile nelle storie solo per ventiquattro ore; la violazione c'è e rimane comunque anche perché a visionare il contenuto non sono pochi follower ma milioni. Un po' di attenzione in più servirebbe. Non tutti gradiscono essere al centro dell'attenzione social.