"Crisi di popolarità". I Ferragnez hanno stancato (lo dicono i numeri)

Il castello dorato dei Ferragnez scricchiola. Sui social network la loro popolarità è in picchiata e a dirlo sono gli esperti di marketing. L'analisi fatta dal settimanale Gente evidenzia che la crisi social è sempre più concreta: meno like, meno commenti, meno popolarità. A farne maggiormente le spese è Fedez, ma non va meglio all'imprenditrice digitale e a dirlo sono i numeri.

La vita patinata dal rapper e dell'influencer sembra aver stancato il pubblico. Troppe le polemiche che scatenano; troppa la finzione che aleggia attorno alla coppia; troppe le battaglie delle quali i due si fanno portatori ma che spesso nascondono secondi fini promozionali. La storia del Pandoro rosa della Ferragni finito nel mirino dell'Antitrust ne è l'esempio. E questo, inevitabilmente, si ripercuote sulla popolarità social.

Cosa dicono i dati

Se Chiara Ferragni ha perso un venti per cento delle interazioni, peggio è andata al marito Fedez, che ha visto dimezzare le sue prestazioni sul web. " Per quanto riguarda l'engagement, cioè i commenti più i like, Ferragni è scesa come media da 550 mila a 450 mila. A Fedez è andata peggio: tre mesi fa come engagement aveva 1,37 milioni, oggi 740 mila", spiega l'esperto coinvolto nell'analisi dal settimanale Gente, che chiarisce le cause del drastico calo: "Dal punto di vista dei numeri quando si ha un picco altissimo, poi è normale che si vada giù: è difficile tenere alto lo standard ". Troppi i passi falsi inanellati dalla coppia d'oro dei social per non subire contraccolpi proprio nel luogo virtuale dove sono nati.

"La Ferragni nuda? Ha stancato"