La foto con l'occhio bendato su IG, Mara Venier preoccupa i fan: "Mai tranquilla"

"Mai tranquilla". Così Mara Venier ha esordito su Instagram per annunciare ai suoi fan di avere avuto un problema all'occhio, che le ha imposto uno stop improvviso. Cosa sia accaduto alla popolare conduttrice televisiva non è chiaro, ma la foto condivisa sulla sua pagina personale sta destando preoccupazione in rete, un po' come era accaduto tre anni fa quando la conduttrice si mostrò a sorpresa nel letto di un ospedale, spaventando i fan.

La foto su Instagram con l'occhio bendato

Nelle scorse ore Mara Venier ha pubblicato uno scatto del suo volto in primo piano con l'occhio coperto da una conchiglia trasparente, come quelle che vengono utilizzate nel post-operatorio nella chirurgia oculare. A margine della foto poche parole: "Mai tranquilla, grazie professor Cusumano". La conduttrice di Domenica In si è poi taggata presso la casa di cura San Domenico a Roma, confermando di avere avuto un problema che le ha imposto di ricorrere alle cure mediche.

Com'era prevedibile il post Instagram ha scatenato i suoi follower, che hanno incominciato a commentare preoccupati, chiedendo informazioni. Ma la conduttrice non ha fornito risposte neppure a Rita Dalla Chiesa e Achille Lauro, che le hanno manifestato tutto il loro supporto, chiedendole notizie sul suo stato di salute. È probabile che Mara Venier racconti l'episodio che l'ha costretta a rivolgersi ai medici del San Domenico nelle prossime ore, ma intanto il popolo della rete continua a chiedersi cosa le sia accaduto.

L'ultima intervista: "Vivo un momento strapositivo"

L'infortunio arriva in un momento di grandi progetti per Mara Venier. La conduttrice è infatti impegnata sul set dell'ultimo film di Ferzan Ozpetek "Diamanti", dove ha un ruolo creato su misura per lei dal regista, che l'ha voluta a tutti i costi nel suo ultimo film. Ma la Venier è già al lavoro anche sulla prossima edizione di Domenica In, dove assicura ci saranno molte novità. Tra poche settimane poi avrebbe dovuto raggiungere il marito Nicola Carraro a Santo Domingo, ma il problema all'occhio potrebbe ritardare il ricongiungimento familiare.

Nelle scorse ore su TV Sorrisi e Canzoni Mara Venier aveva parlato del suo momento d'oro: "Strapositivo e sereno per il lavoro in tv, per il ritorno al cinema e per la mia famiglia". Un momento turbato da questache presto, siamo sicuri, verrà raccontata da lei stessa.