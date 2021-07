Mara Venier finisce in ospedale

È un incubo senza fine quello che Mara Venier sta vivendo da oltre due mesi. Tutto per colpa di un impianto dentale mal riuscito, che le ha procurato la lesione di un nervo e la conseguente paresi facciale. Un brutto incidente che oggi la vede tornare, ancora una volta, in ospedale per sottoporsi alle cure mediche per recuperare la sensibilità al volto. A svelarlo è stata la conduttrice attraverso un video condiviso con i suoi fan sui social network.

Che sarebbe stato un percorso lungo, difficile e doloroso Mara Venier lo ha raccontato subito dopo i drammatici fatti avvenuti a inizio giugno. Un dramma che l'ha traumatizzata su più fronti e che lei stessa non ha nascosto l'ha provata nel profondo. "Faccio fatica a riprendermi - aveva confessato al Corriere della Sera la presentatrice - Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia ". Invece, stando alle ultime notizie pubblicate dalla Venier sulla sua pagina Instagram, il recupero è ancora lontano. Per ritrovare la sensibilità al viso la presentatrice dovrà ancora sottoporsi alle cure del chirurgo che l'ha "salvata" dalla paresi totale, che le avrebbe impedito di tornare parlare.

Nelle scorse ore la conduttrice di Domenica In ha registrato un filmato per i social network, mostrandosi all'ingresso del reparto di neurochirurgia del Policlinico Umberto I di Roma. " Eccoci ancora qua. Chissà quando finirà ", ha commentato Mara Venier inquadrando il maxi cartello sopra all'ingresso del reparto di chirurgia maxillo-facciale dell'ospedale capitolino. A occuparsi di lei sarà ancora una volta il chirurgo Valentino Valentini, che con la sua equipe ha cercato di tamponare la situazione nelle drammatiche ore in cui la conduttrice aveva perso la sensibilità al volto. Non è chiaro cosa dovrà affrontare la conduttrice nelle prossime ore in ospedale, ma lo sfogo e le parole di sconforto pronunciate nel breve filmato su Instagram la dicono lunga su quanto la attende.

Nelle ultime settimane Mara Venier ha cercato di ritrovare serenità e positività stringendosi attorno alla sua famiglia, prendendosi cura del nipotino e partecipando alla festa di compleanno del suo ex, Jerry Calà, svoltasi all'Arena di Verona pochi giorni fa. Ora la presentatrice, nonostante la difficile situazione personale, sta pensando alla nuova stagione di Domenica In, che la vedrà ancora alla conduzione nonostante i rumor su un possibile addio.