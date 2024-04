Francesco Totti alla comunione del figlio di Noemi Bocchi. Nozze in vista?

Francesco Totti e Noemi Bocchi più complici che mai. Ormai la coppia appare molto affiatata e, dopo mesi di gossip e indiscrezioni, sembrano vivere la loro storia insieme con serenità. Così, l’ex capitano giallorosso ha raggiunto la compagna e la sua famiglia all’Isola del Pescatore per festeggiare la prima comunione del figlio di lei, Tommaso Caucci.

La complicità tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

A immortalare la coppia, è stato il settimanale Chi che ha ritratto l’ex calciatore e la sua compagna mentre posavano abbracciati per una foto ricordo con il figlio di Noemi. I due sembrano molto affiatati e complici e, così, si fanno fotografare al ristorante (dove Totti l’ha raggiunta dopo il rito religioso) sorridenti e mentre le loro mani si sfiorano.

Come se non bastasse, Francesco, Noemi e Tommaso sono anche vestiti coordinati. Lui indossa una t-shirt bianca molto semplice e abbinata a un paio di pantaloni color sabbia; lei una camicetta con le stesse tonalità neutre. Infine, anche i figli di Noemi sono in pendant con la coppia. Una festa in grande per il secondogenito della designer floreale, Tommaso, che ha 11 anni: una torta a più piani ricoperta di panna bianca e decorata con macaron e spumoni azzurri. Il party si è tenuto a Santa Severa proprio nello stesso locale in cui l’ex capitano della Roma chiese ad Ilary Blasi di diventare sua moglie.

Nozze in vista?

Francesco è stato accolto con grande amore dai suoceri come racconta il settimanale Chi e, se nella giornata di sabato Totti e Noemi Bocchi erano insieme per festeggiare Tommaso, domenica si sono fatti fotografare a Montecarlo, alla finale del torneo di tennis. Con loro anche i figli di Francesco, Cristian Totti con la fidanzata Melissa Monti e Chanel Totti con il suo Cristian Babalus (la piccola Isabel, invece, era in vacanza a Malta con mamma Ilary e il compagno della conduttrice Bastian Muller).

Tuttavia, se da una parte le immagini del “quadretto familiare” lascerebbero spazio alla fantasia (e perché no, anche all’ipotesi del matrimonio), dall’altra, Er Pupone, prima di prendere qualsiasi decisione, dovrà divorziare da Ilary Blasi. L’udienza è prevista per il 31 maggio. Sarà soltanto allora che si proverà a capire chi ha tradito per primo. Infatti, “in gioco” c’è la colpa della fine del matrimonio. L’ex capitano della Roma avrà dalla sua parte Cristiano Iovino, il personal trainer “responsabile” per Totti della rottura con Ilary. Secondo Francesco, a determinare la fine del suo matrimonio sarebbe stato proprio l’aver scoperto questo legame “segreto”. Peraltro, stando a quanto riporta il settimanale Gente, Totti potrebbe portare in aula anche le prove di un’altra relazione extraconiugale della Blasi.

Dal canto suo, per Ilary non ci sono dubbi: a tradire per primo è stato il suo ex marito, iniziando una storia con Noemi Bocchi quando i due erano ancora sposati.