Spuntano le prove di un altro tradimento: cosa succede tra Totti e la Blasi

Colpo di scena nella causa per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ormai ex coppia più discussa degli ultimi tempi tornerà presto in tribunale, dove saranno ascoltati i testimoni e, proprio nelle ultime ore, il settimanale Gente ha lanciato l’indiscrezione di una possibile svolta. L’ex giallorosso, infatti, avrebbe le prove di un secondo tradimento dell’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi. Dunque, non soltanto il “famoso” uomo del caffè, Cristiano Iovino, che sarà chiamato in tribunale, ma anche un'altra persona. Il 31 maggio, la capitolina e “Er Pupone” depositeranno l’elenco dei testimoni da sentire per fare luce su questa (infinita) vicenda e tra i nomi della conduttrice potrebbe spiccare a sorpresa quello di Fabrizio Corona.

L'ipotesi di un altro tradimento

Tra qualche giorno, il 19 aprile è prevista la prossima udienza per la questione dei Rolex, ma del divorzio – come anticipato – se ne discuterà giorno 31 maggio. Infatti, “in gioco” c’è la colpa della fine del matrimonio. L’ex capitano della Roma avrà dalla sua parte Cristiano Iovino, il personal trainer “responsabile” per Totti della rottura con Ilary. Secondo Francesco, a determinare la fine del suo matrimonio sarebbe stato proprio l’aver scoperto questo legame “segreto”.

Peraltro, stando a quanto riporta il settimanale Gente, Totti potrebbe portare in aula anche le prove di un’altra relazione extraconiugale della Blasi. Dal canto suo, per Ilary non ci sono dubbi: a tradire per primo è stato il suo ex marito, iniziando una storia con Noemi Bocchi quando i due erano ancora sposati. “Presenterà una sua lista che punta il dito contro l’illustre ex”, aveva anticipato qualche tempo fa il quotidiano La Repubblica.

L'ipotesi Corona tra i testimoni

Dopo anni “ha ammesso che avevo ragione”, aveva rivelato qualche tempo fa Fabrizio Corona, che con Ilary aveva avuto diversi scontri. Poi aveva aggiunto: “Sono l'unico che la può salvare nella causa di divorzio”. E ancora, l’ex re dei paparazzi aveva affermato: “Se questo ragazzo del caffè va a processo e dice: ‘Io andavo con Ilary da luglio’ e Totti non andava con Noemi, il processo è vinto. Lei si deve difendere”. Il processo è fondamentale in quanto deciderà a chi deve andare “tutto il patrimonio di Totti, la casa a chi va. Stiamo parlando di un patrimonio supermilionario e anche di un mantenimento”.

Al momento si ipotizza che Fabrizio Corona potrebbe avere un ruolo chiave nel processo Totti-Blasi. Il motivo? L’ex paparazzo, secondo il settimanale Nuovo Tv, sarebbe in possesso di alcune foto che potrebbero mettere nei guai Francesco. “Chi ha tradito – se tradimento c’è stato – per primo?”, si domanda Nuovo Tv.

“Ilary con Cristiano Iovino oppure Francesco con Noemi Bocchi? Ecco così che Corona e il suo archivio fotografico potrebbero diventare fondamentali”.