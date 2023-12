Francesco Totti e Noemi Bocchi: fuga d'amore a New York

Fuga d’amore per Francesco Totti con la sua Noemi Bocchi. Così, mentre l’ex numero dieci della Roma riceve a casa la notifica della Guardia di Finanza per un accertamento a campione e in Italia non si fa altro che parlare del docufilm di Ilary Blasi sulla rottura con il Pupone, Totti se la spassa negli Stati Uniti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a New York

La coppia è volata oltreoceano, dove soltanto qualche settimana fa Ilary Blasi e Bastian Muller avevano trascorso alcuni giorni per festeggiare il loro primo anniversario. Adesso, invece, è tempo di vacanze romantiche per Francesco e Noemi. Totti è stato fotografato e riconosciuto prontamente da un tifoso che in uno scatto ha esposto con fierezza la maglia della Roma del 2002. La foto è stata poi pubblicata direttamente sul profilo Instagram del Roma Club New York.

Una cena “romantica”

Nonostante la scelta di volare negli Stati Uniti, l’ex capitano della Roma avrà sentito la nostalgia della sua amata Italia. È forse per questo che ha scelto un ristorante italiano per cenare insieme a Noemi Bocchi. Si tratta del “Ribalta”, la pizzeria napoletana di Pasquale Cozzolino e Rosario Procino. Il locale, che si trova nei pressi di Little Italy, ha anche ospitato tempo fa la premier Giorgia Meloni insieme alla figlia, quando aveva presieduto l’Assemblea delle Nazioni Unite; allora, si fece conquistare dalla pasta al pomodoro.

Il weekend romantico di Ilary Blasi e Bastian Muller

Mentre Totti è a New York con Noemi, anche per Ilary, dopo l’uscita del suo docufilm Unica, è tempo di vacanze. La conduttrice ha deciso di trascorrere il ponte dell’Immacolata con il suo Bastian Muller. Così, dopo il weekend a New York per festeggiare il primo anno d’amore con l’imprenditore tedesco e dopo il viaggio a Londra in cui è spuntato un anello con brillante solitario al dito di Ilary, la coppia ha scelto St. Moritz, in Svizzera. I due, infatti, si trovano in un lussuoso hotel tra sauna, spa e piscina al coperto. Immancabili anche le passeggiate per la località turistica nella Valle dell'Engadina.

Tra gli scatti condivisi da Ilary, a colpire è proprio quello con il suo Bastian. Insieme a loro, anche la figlia 16enne Chanel Totti con il fidanzato, Cristian Babalus. Nella stessa struttura, inoltre, è presente anche l’influencer e conduttrice Giulia De Lellis ed il compagno Carlo Gusalli Beretta.