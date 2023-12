Ilary Blasi, spunta l'anello di fidanzamento. L'annuncio a Verissimo?

Ilary Blasi sarà ospite della puntata domenicale di Verissimo e in studio potrebbe annunciare il fidanzamento con Bastian Muller. L'indiscrezione è iniziata a circolare nelle scorse ore, quando la conduttrice dell'Isola dei famosi si è mostrata sui social network con un solitario all'anulare sinistro. Il prezioso pegno d'amore è spuntato all'improvviso durante il weekend londinese, che Ilary si sta concedendo in compagnia della figlia minore Isabel e del compagno Bastian.

Ilary Blasi e Bastian Muller, un anno d'amore

La coppia ha recentemente festeggiato un anno d'amore e per farlo è volata a New York. Lo scorso fine settimana Ilary Blasi ha condiviso con i suoi fan su Instagram foto e video della romantica vacanza insieme a Bastian. Cene lussuose, shopping, momenti di intimità e forse la fatidica promessa arrivata all'ombra dei grattaceli di Manhattan. In quell'occasione la conduttrice non ha sfoggiato alcun anello, ma un prezioso brillante all'anulare sinistro è spuntato nelle ultime foto e il gossip sul fidanzamento è decollato in rete. Bastian, Ilary e la piccola Isabel si sono concessi un weekend in clima prenatalizio a Londra ed è qui che la Blasi ha mostrato involontariamente (o forse no) il solitario. Nelle immagini l'ex letterina mangia un panino in quello che sembra essere un fast-food e l'anello al suo anulare non è sfuggito a follower e curiosi.

Ilary Blasi ospite a Verissimo

Nel corso dell'ospitata a Verissimo, in programma domenica 3 dicembre, Ilary Blasi potrebbe dunque fare un clamoroso annuncio nel salotto dell'amica Silvia Toffanin. A un anno dall'inizio della relazione con Bastian Muller, la conduttrice potrebbe finalmente ufficializzare la storia, portando l'imprenditore tedesco - conosciuto grazie a Michelle Hunziker - in studio per parlare del loro amore. A Verissimo sicuramente Ilary Blasi parlerà del docufilm "Unica", la pellicola prodotta per Netflix nella quale ha raccontato la sua versione dei fatti sulla crisi con Francesco Totti e il conseguente divorzio. Le infedeltà, i fantomatici sms e i pedinamenti fatti per scoprire il tradimento del Pupone sono tutti argomenti, che potrebbero essere affrontati in studio, ma c'è chi è pronto a scommettere che non mancheranno nuove rivelazioni.

Ilary Blasi di nuovo all'Isola dei famosi?