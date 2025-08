Francis Ford Coppola ricoverato a Roma per problemi al cuore: come sta

Il regista Francis Ford Coppola ricoverato al Policlinico di Tor Vergata. Secondo quanto reso noto, l'86enne è entrato in reparto questa mattina per un intervento programmato al cuore. Subito dopo l'arrivo in ospedale nel primo pomeriggio di oggi, avrebbe accusato una leggera aritmia cardiaca per cui è stato messo sotto osservazione prima dell'intervento.

Il Premio Oscar, famoso per opere come "Il padrino" e "Apocalypse Now", ha trascorso parte dell'estate in Italia: a metà luglio è stato grande protagonista del Magna Grecia Festival, in programma a Soverato, ed è anche alla ricerca di location per il suo nuovo film che dovrebbe girare in autunno. Appena due giorni fa, invece, si trovava negli Stati Uniti, a San Francisco.

Il legame con l'Italia è fortissimo. Suo nonno Agostino era originario della Basilicata: emigrò da Bernalda all'inizio del Novecento. Il cineasta divenne cittadino onorario del centro lucano nel 1989 e spesso vi si reca per trascorrere qualche giorno di vacanza, approfittando delle bellissime spiagge di Metaponto. In quella zona sta portando avanti un progetto di rilancio: proprio a Bernalda ha acquistato un antico palazzo per trasformarlo in albergo.

L'ultima fatica di Coppola è l'ambiziosissimo "Megalopolis", un colossal da 120 milioni intermente autofinanziato.

Presentato al Festival di Cannes nel 2024, il film ha diviso critica e pubblico. La sua lavorazione è stata così travagliata che Mike Figgis ha realizzato il documentario "Megadoc" per ripercorrerla, la pellicola sarà presentata alla Mostra di Venezia in programma tra meno di un ese.