Franco Di Mare, vent'anni in Rai. Le strane parole nell'ultima puntata di Frontiere

Il dramma che Franco Di Mare sta vivendo ha riacceso l'attenzione sul giornalista, che mancava in tv da quasi un anno. Di Mare ha scelto Che tempo che fa, sul Nove, per parlare della grave malattia che sta affrontando ma soprattutto per mostrarsi di nuovo in pubblico a quasi dieci mesi di distanza dall'ultima volta. Era il 27 maggio 2023 quando il conduttore salutò i telespettatori di Frontiere, il suo programma su Rai1, con un arrivederci che già aveva il sapore malinconico dell'addio.

Gli anni di Uno Mattina e Frontiere

Per vent'anni Franco Di Mare è stato uno dei volti televisivi di punta della Rai. A lui, nel 2003, la dirigenza di viale Mazzini affidò la conduzione di Unomattina Estate e poi, visto il successo, nel 2004 prese il timone della versione autunnale del programma Uno Mattina. Il giornalista e inviato di guerra è stato il volto popolare dell'informazione e dell'attualità conducendo, dal 2005 al 2009, il format Sabato e Domenica, programma nella fascia mattutina di Rai1, che ebbe un notevole successo di ascolti nonostante l'orario.

In Rai Franco Di Mare ha condotto anche molte serate speciali nel corso degli anni - dal Premio Lucchetta a Mare Latino, dal Premio Internazionale Libertà e Gente d'Italia - ma è stato soprattutto con Frontiere, il programma d'inchiesta da lui ideato e portato in tv a partire da luglio 2016, che il giornalista ha saputo farsi apprezzare dai telespettatori. Con inchieste di spessore e approfondimenti legati all'attualità, Di Mare ha condotto sette stagioni del format, che dominava la seconda serata della tv pubblica, e negli studi Rai, anche se il pubblico ancora non sapeva, il giornalista combatteva già la sua battaglia contro il mesotelioma. "È iniziato tre anni fa, dopo una terribile fitta tra le scapole", ha raccontato a Fabio Fazio il conduttore e ammettendo, tra le righe, di avere continuato a lavorare alle ultime due stagioni di Frontiere con lo stesso spirito di sempre nonostante il tumore.

L'ultimo toccante messaggio a Frontiere

Nell'ultima puntata del programma, andata in onda il 27 maggio 2023 - e alla quale non ha fatto seguito una nuova edizione - Franco Di Mare salutò il pubblico con parole sibilline. Come se quella fosse la sua ultima puntata. "Devo un ringraziamento a tutti i collaboratori, agli autori e alla redazione, ai tecnici e a voi che ci avete seguito fino a qui", aveva detto a fine puntata Di Mare, ripercorrendo la storia della sua trasmissione: "Frontiere è nata sette anni fa dall'esigenza di provare a cercare il bandolo della matassa degli avvenimenti, per comprendere i fenomeni del presente. Se vi siamo stati utili ne siamo felici, quello era il nostro scopo". Poi il malinconico arrivederci: "Ci auguriamo di incontrarvi di nuovo nella prossima stagione".

L'aggravarsi delle sue condizioni di salute e i grandi cambiamenti nei palinsesti Rai, però, non lo hanno riportato in televisione.