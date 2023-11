"Frasi antisemite". Susan Sarandon cacciata dalla sua agenzia di Hollywood

Tra le principali protagoniste delle manifestazioni pro-Palestina di New York sin dal 7 ottobre, giorno del brutale attacco di Hamas contro Israele, Susan Sarandon è finita nella bufera per alcune affermazioni considerate antisemite. Nel corso di una manifestazione organizzata lo scorso venerdì, l’attrice premio Oscar ha detto che gli israeliani spaventati dopo il già citato massacro del 7 ottobre "stanno avendo un assaggio di cosa si prova a essere musulmani in America" . Travolta dalle polemiche, la 77enne è stata cacciata dall'agenzia di star di Hollywood Uta (United Talent Agency). La notizia è stata confermata da Page Six.

Premiata con l’Oscar per "Dead Man Walking" e interprete del film "Thelma & Louise", Susan Sarandon ha anche intonato il coro "dal fiume al mare" con cui i manifestanti invocano l'eliminazione dello Stato di Israele e la creazione di uno Stato palestinese che si estenda, appunto, dal fiume Giordano al Mediterraneo. Si tratta inoltre di un grido di battaglia utilizzato da Hamas, per questo viene visto da molti come un vero e proprio appello antisemita alla distruzione dello Stato ebraico.

La Sarandon era seguita dall'agenzia da quasi dieci anni. La Uta cura gli interessi di altre star del calibro di Johnny Depp, Harrison Ford, Charlize Theron e registi come i fratelli Coen, M. Night Shyamalan e Wes Anderson. La notizia era nell’aria, considerando la grande attività social dell’interprete statunitense. Sul web, infatti, ha espresso più volte posizioni fortemente critiche nei confronti della guerra condotta da Israele, postando accuse di genocidio, atrocità e crimini di guerra. In più di un’occasione ha sposato le tesi di Roger Waters, sovente accusato di antisemitismo.