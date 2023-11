Nino Frassica e il gatto scomparso, la procura apre un fascicolo: cosa succede ora

Sulla vicenda di Hiro, il gatto di Nino Frassica, si è addirittura arrivati all'apertura di un fascicolo presso la procura della Repubblica di Spoleto. A distanza di giorni, dunque, la battaglia fra le due parti è ben lungi dall'esaurirsi, tanto che sono state intraprese delle vie legali.

Cosa è successo al gatto di Nino Frassica

La storia risale al mese di settembre, quando l'attore, a Spoleto per le riprese di alcune puntate di Don Matteo, aveva smarrito il suo adorato gatto Hiro. Frassica aveva lanciato appelli anche sui social nel tentativo di ritrovare l'amato felino, senza però ottenere dei risultati.

La vicenda si è poi fatta più complicata quando Frassica e la moglie Barbara Exignotis hanno puntato il dito contro una coppia di anziani del posto, soliti accogliere in casa dei gatti. Fra i mici tenuti dai due, ci sarebbe anche Hiro. Un'ipotesi smentita dagli anziani, che hanno negato di avere con loro il gatto di Nino Frassica. Non solo. La coppia ha addirittura diffidato l'attore, con tanto di querela, per gli attacchi social ricevuti.

Secondo quanto dichiarato dall'avvocato che assiste i due, Frassica sarebbe stato anche invitato in casa per vedere di persona che Hiro non si trovava in casa, ma l'attore avrebbe rinvenuto un ciuffo di peli color ghiaccio che lo avrebbe fatto pensare subito al suo micio, e i toni si sarebbero ulteriormente accesi. Insomma, a distanza di settimane, la situazione è ancora molto tesa. Nino Frassica sarebbe convinto che il suo gatto sia tenuto contro la sua volontà in casa della coppia.

Aperto un fascicolo

Stando a quanto recentemente riportato, a seguito della vicenda la procura della repubblica di Spoleto ha deciso di aprire un fascicolo sul caso. Dopo l'esposto presentato dai coniugi accusati, riferisce Tgr Umbria, la procura ha indagato Barbara Exignotis, moglie di Frassica, e la figlia della donna per stalking e diffamazione. Sarebbero inoltre stati sequestrati dei sassi che, secondo l'accusa, sarebbero stati lanciati dalla Exignotis.