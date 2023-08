Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti non si nascondono più: le foto in barca

La relazione tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si fa seria. Quello che per molti sembrava essere solo un flirt estivo, in realtà sembra essere un rapporto serio. A dirlo sono gli scatti che la rivista Diva e Donna ha pubblicato sul numero in edicola questa settimana, che immortalano il cantautore bolognese, 43 anni, insieme alla fidanzata Giorgia e la madre di lui, Carla.

Cremonini e la giornalista Rai si sono concessi una vacanza in barca nelle limpide acque del sud Italia. La prima da quando fanno coppia fissa. Sui social network entrambi hanno condiviso splendide foto e video dei giorni trascorsi a veleggiare tra le isole Eolie, stando bene attenti, però, a non mostrarsi mai insieme per non alimentare i pettegolezzi. La tappa fatta a Maratea, per prendere a bordo un'ospite speciale - la mamma del cantante - li ha messi, però, a portata di paparazzo e le prime foto ufficiali della neo-coppia sono finite su Diva e Donna.

Le foto in barca con Giorgia

Nelle immagini pubblicate dalla rivista, Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti si mostrano complici e in perfetta sintonia tra carezze, casti baci e sorrisi. A fargli compagnia, nella giornata trascorsa a largo di Maratea, c'era la madre dell'artista, Carla, che è stata paparazzata a conversare amabilmente con la nuova nuora. Le presentazioni ufficiali fatte in famiglia confermano, dunque, che la relazione tra Cremonini e la giornalista Rai è seria e profonda.