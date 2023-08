"Fuori da X Factor? Lo metto in conto"

Le critiche, la polemica, Marracash, X Factor. La lite tra Morgan e alcuni spettatori, scatenatasi durante l'evento in onore di Franco Battiato svoltosi nel Parco Archeologico di Selinunte a Trapani, non smette di fare discutere dentro e fuori dal web. Un po' tutti hanno commentato la vicenda, infiammatasi a causa della frase omofoba pronunciata da Morgan alla fine della lite, ma ora a parlare è di nuovo lui. Dopo le scuse sui social, Marco Castoldi ha rotto il silenzio, raccontando la sua versione dei fatti su Libero e scusandosi ancora una volta con il pubblico.

Morgan a Selinunte

Il 26 agosto Morgan è stato protagonista del concerto-evento "Segnali di vita e di arte" dedicato a Franco Battiato nel parco archeologico di Selinunte, a Trapani, nell'ambito del Festival della bellezza. Durante il live, Morgan ha avuto un acceso scontro con alcuni spettatori, come lui stessa ha raccontato a Libero: " Alla fine di un momento in cui avevo cantato un pezzo di Luigi Tenco arrangiato sugli accordi di Ravel, sento una voce dal pubblico che grida: 'Sei fuori tema!'. Sentire questa frase in un momento di assoluta e piena emozione mi ha profondamente ferito ". E la rissa è scoppiata: " Lo spettatore mi ha dato del pagliaccio, ha iniziato ad insultarmi ". A quel punto il cantante è esploso tra parolacce e insulti omofobi, come testimoniano alcuni video finiti sul web.

La polemica e le scuse

La sua reazione smodata e soprattutto la frase omofoba hanno fatto esplodere la polemica e Morgan si è scusato pubblicamente su Instagram, ma questo non ha placato l'ira generale e nell'intervista rilasciata al quotidiano, l'artista è tornato a pentirsi: " È stata una cosa terribile che ho detto. Una frase che ha rovinato tutto. Una frase per cui chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti offesi" . Il cantautore milanese non ha cercato scusanti per il suo comportamento: " È ovvio che sono passato dalla parte del torto perché quella da lezione è diventata un turpiloquio. Mi vergogno e non mi piace. Tutti noi possiamo sbagliare e io ho sbagliato. Sono umano. Cosa volete che faccia più che chiedere scusa? ".

Morgan a X Factor, sarà cacciato?