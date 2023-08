Morgan fuori da X Factor? Pioggia di commenti inferociti sui social

Il caso Morgan potrebbe finire sul tavolo dei vertici di Sky. La polemica scatenatasi dopo l'acceso diverbio tra l'artista e alcuni spettatori durante l'evento al parco archeologico di Selinunte di Trapani, terminato con la frase omofoba pronunciata da Morgan, potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera televisiva. O almeno è quello che si augurano gli internauti, che da ore stanno tempestando di messaggi e commenti inferociti i canali social di Sky e X Factor.

Il caso Morgan

Le scuse, che Morgan ha fatto pubblicamente su Instagram dopo l'infelice uscita omofoba - non sembrano essere servite a placare l'ira di una parte del popolo social. " Tutti possiamo sbagliare e io ho sbagliato a usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e, se potete, accettate le mie scuse ", ha detto Castoldi, ma nonostante ciò gli internauti chiedono a gran voce, la cacciata di Morgan da X Factor. Il 31 maggio scorso, Sky aveva annunciato che Marco Castoldi sarebbe tornato a sedersi sulla poltrona di giudice di X Factor nell'edizione che prenderà il via a settembre. La notizia era stata accolta con entusiasmo dal pubblico, ma i recenti fatti di Selinunte hanno fatto esplodere la polemica.

La polemica social

I profili social di Sky e X Factor sono stati inondati di commenti e richieste di estromissione del giudice dalla prossima stagione del talent. " Mi auguro che dopo le ultime pazzie di morgan venga buttato fuori dal cast", ha scritto un utente, mentre un'altra aggiungeva: "Mi aspetto la rimozione di Morgan dal pannello dei giudici". E ancora: "Morgan con i suoi insulti omofobi… a casa!!!!", "Spero che questo soggetto venga rimosso immediatamente dal ruolo di giudice ". E qualcuno ha parlato addirittura di boicottare il programma: " Io non intendo guardare né sostenere un programma il cui giudice ancora si permette nel 2023 di additare come fr***o di me**a una persona", "Se Morgan resta, quest’anno niente XF", "Con Morgan i miei giorni a X Factor sono finiti! Non vedrò 1 puntata!" .

I precedenti: Asia Argento e i cronisti di F1