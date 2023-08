"Mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare". Marracash risponde a Morgan

Da una parte c'è la polemica per la frase omofoba pronunciata da Morgan, che si è già scusato sui social network. Dall'altra c'è il caso X Factor, che vede in bilico Morgan nel ruolo di giudice vista la sommossa popolare scatenatasi sul web. E ora c'è persino l'intervento di Marracash. Già, perché il rapper - sentitosi tirato in causa da Morgan - ha deciso di replicare all'artista milanese, inviandogli un duro messaggio a mezzo Instagram.

Morgan cita Fedez e Marracash

Durante i fatti di Selinunte, dove Morgan ha litigato con alcuni spettatori pronunciando parolacce e una frase omofoba, il cantautore ha tirato in ballo anche Fedez e Marracash. Durante il diverbio scoppiato all'evento svoltosi giorni fa in provincia di Trapani, Marco Castoldi aveva sbottato così: " Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez o Marracash. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono ". Morgan non ha offeso i due rapper, ma li ha nominati con toni certamente non positivi, quasi come a volerli classificare "commerciali" e disposti a tutto per i fan. Così, sentendosi chiamato in causa in modo tutt'altro che lusinghiero, Marracash ha deciso di replicare pubblicamente a Morgan.

La replica di Marracash

Il rapper ha affidato a una storia Instagram il suo pensiero, scrivendo un breve ma deciso messaggio rivolto al suo accusatore: " Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più" . Poche frasi per chiudere un dissing iniziato a distanza e che non ha fatto altro che alimentare una polemica già caldissima. C'è, però, chi - nella vicenda - non è voluto proprio entrare nonostante sia stato citato pubblicamente: il marito di Chiara Ferragni.

Il silenzio di Fedez

Mentre Marracash ha risposto durissimo a Morgan, Fedez ha deciso di astenersi dall'entrare nella polemica. Dal suo profilo social - al momento - non arrivano repliche all'attacco di Morgan e molti sospettano che il motivo del suo silenzio sia da ricollegare al comune coinvolgimento nel programma X Factor. Morgan e Fedez fanno parte della nuova giuria dell'edizione del talent di Sky, che tornerà in onda a settembre. Tra i due non corre proprio buon sangue, e recenti screzi lo dimostrano, ma esporsi pubblicamente potrebbe peggiorare il clima in giuria. A meno che Morgan non venga sospeso dal suo ruolo. Ma su questo punto Sky Italia deve ancora pronunciarsi.