"Infortunio sul set" e Gabriel Garko finisce in sedia a rotelle: cos'è successo all'attore

Fan in apprensione per l'infortunio subito da Gabriel Garko durante le riprese della serie televisiva in fase di realizzazione "Colpa dei Sensi".

L'attore non è entrato nei dettagli dell'incidente subito sul set, ma ha postato sul proprio profilo ufficiale di Instagram alcuni scatti realizzati nel corso della mattinata di oggi fin dal suo arrivo nella clinica privata di Villa Mafalda a Roma. Nelle foto si può scorgere al suo fianco anche la collega Anna Safroncik, coprotagonista insieme a Tommaso Basili della nuova serie televisiva di Canale 5 diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Come anticipato, non è nota né la dinamica né la gravità dell'incidente subito da Garko, anche se dagli scatti da lui pubblicati sui social sembra di poter dedurre che si tratti di un problema di natura ortopedica, presumibilmente alla gamba o al piede sinistro: l'impossibilità, al momento, di camminare è documentata dall'utilizzo di una sedia a rotelle e dalle stampelle che l'attore torinese stringe tra le mani in una delle foto postate nel Reel.

"Infortunio sul set" , scrive Garko nel breve messaggio pubblicato su Instagram. "Un grazie speciale al Prof. Dario Perugia e a tutto lo staff di Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di @compagnialeone per l’affetto e il supporto, a @fiction_mediaset - @rickytog e @simonettaizzo per l’aiuto costante" . "Nonostante tutto, non mollo!" , promette ai fan l'attore 52enne, "Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”!

Le riprese della serie televisiva targata Mediaset, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, sono iniziate lo scorso 23 giugno e dovrebbero

concludersi il 26 luglio, anche se non è dato al momento sapere se l'incidente occorso a uno dei protagonisti porterà a dover modificare i piani iniziali per consentire a Garko di recuperare al meglio dall'infortunio subito.