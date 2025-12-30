George Clooney e la moglie Amal hanno ottenuto la cittadinanza francese

Reduce dal film Jay Kelly, pellicola presentata alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e da poco approdata su Netflix, dove recitava al fianco di Adam Sandler, George Clooney ha appena ottenuto un grande cambiamento nella sua vita e in quella della sua famiglia. L'attore, la cui carriera è stata lanciata dalla serie E.R., ha infatti ottenuto insieme alla moglie Amal Clooney e ai loro due figli gemelli la cittadinanza francese. La notizia, come riporta il The Guardian, è stata confermata da un decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Francia. George Clooney, Amal e i due gemelli di otto anni ora hanno tutti, dunque, la doppia cittadinanza.

L'ottenimento della cittadinanza francese, dopotutto, era un sogno che George Clooney aveva già espresso nel corso delle passate settimane, quando aveva avuto l'occasione di applaudire le leggi francesi sulla tutela della privacy, che comportano per il divo di Hollywood una protezione non indifferente dall'invasione dei paparazzi, che spesso hanno cercato di ottenere anche scatti rubati dei bambini. Nel corso di un'intervista con RTL Radio, George Clooney aveva infatti dichiarato: " Qui non fanno foto ai bambini. Non ci sono paparazzi nascosti ai cancelli della scuola. E questa, per noi, è la cosa più importante. " Nel corso della stessa intervista, poi, George Clooney ha mostrato anche il suo amore per "la cultura francese" e per una lingua che non è ancora riuscito a imparare bene nonostante "400 giorni di corsi".

La cittadinanza francese non è comunque un vero e proprio colpo di scena per la coppia, i cui legami con il mondo europeo e lontano dagli Stati Uniti sono ben noti. Amal Clooney è un avvocato di origini anglo-libanesi che parla francese in modo molto fluente e che possiede una dimora storica in Inghilterra. George Clooney, come è noto, è proprietario di una villa sul lago di Como, dove ha girato anche il film Ocean's Twelve, acquistata nell'ormai lontano 2002. La coppia, inoltre, possiede anche una ex tenuta vinicola nel sud della Francia, a poca distanza da Brignoles, comune nel dipartimento del Var, nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. E proprio questa tenuta è la casa che George Clooney ha definito il posto " in cui siamo più felici ". George Clooney, dunque, ha inseguito l'ambizione di ottenere la cittadinanza francese per proteggere la privacy dei suoi figli e prendere le distanze dai paparazzi, ma anche per avere l'occasione di passare più tempo in uno Stato che lo ha reso già molto felice.