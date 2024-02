Ghali e D'Amico, gli "eroi" della sinistra che incatena la democrazia

Anche questo Sanremo è finito. È stata una settimana lunga, soprattutto per gli addetti ai lavori che l'hanno dovuto seguire fino alle 2 (o alle 3) del mattino, ma è finita. Non ce ne vogliano i fan, ma questo Sanremo è facilmente dimenticabile. Al netto del ballo del qua qua e delle scarpe di John Travolta, tutto il resto è passato senza lasciare particolari segni. Tuttavia, vanno segnalate le esternazioni pro-Palestina di Ghali e Dargen D'Amico sul palco dell'Ariston, che in queste ore stanno portando insulti anche a Mara Venier. I due cantanti in gara hanno fatto un uso politico della vetrina e questa, di per sé, non è una novità per il Festival.

Certo, va capita la misura in cui i due l'abbiano fatto con un proposito opportunista, ben sapendo che si sarebbero ingraziati il pubblico giovane dei social, ma questo è un altro discorso ancora. Amadeus ha concesso il palco in maniera totale ai suoi artisti, senza alcuna restrizione, garantendo massima libertà di espressione a chiunque. Tuttavia, in questa totale libertà, è mancata una parola che bilanciasse il tutto con un richiamo al terrorismo palestinese del 7 ottobre, alle vittime giovani durante il rave e agli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Quella parola l'ha detta Mara Venier con un comunicato letto in diretta al termine della puntata speciale di Domenica In, nel quale sono state riportate le parole dell'ad Roberto Sergio, che ha ricordato l'assalto del 7 ottobre.

Mai l'avesse fatto. Da ieri è sommersa dagli attacchi dei fan di Ghali e dalle bandierine palestinesi. Insulti e minacce non si contano più per la conduttrice veneta, accusata di essersi asservita al "potere". Dal Pd e dagli esponenti della sinistra si sgolano contro la nota Rai, ma c'è un evidente cortocircuito. Ghali e D'Amico hanno chiesto il "cessate il fuoco" e lo "stop al genocidio", accusando, anche se senza mai nominarlo, Israele. E questo è un fatto. Una nota di contraltare per le esternazioni era il minimo che la tv di Stato potesse fare per non avere uno sbilanciamento totale, in un conflitto che se da un lato vede l'Italia a fianco di Israele contro i terroristi di Hamas, dall'altra ci vede impegnati in un'operazione umanitaria che sta salvando centinaia di civili, tra cui i bambini che stiamo portando in Italia per offrire loro le migliori cure.