“Già siamo confusi”. Su Twitter Vasco Rossi è Tiziano Ferro

Che succede questa mattina su Twitter? Al di là di tutti i messaggi di auguri vari ed eventuali che stanno circolando e delle foto dei festeggiamenti da ogni angolo del pianeta, per altro tutte uguali tra fuochi d'artificio, brindisi e tavole imbandite, c'è un post che non è potuto passare inosservato e che sta movimentando il primo giorno dell'anno della bolla Twitter italiana. Vasco Rossi, infatti, stamattina si è svegliato Tiziano Ferro. No, non è stata un'allucinazione collettiva dovuta al troppo alcool o alle esalazioni di zolfo dei vari mortaretti. Sul profilo Twitter del rocker di Zocca è comparsa una tenerissima foto di Tiziano Ferro insieme a sua figlia.

" Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti. E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta nella foto c'è Margherita) ", si legge nel profilo Twitter di Vasco Rossi, con un'immagine di Tiziano Ferro e di sua figlia. Tante le domande che si pongono in molti questa mattina e le ipotesi sul tavolo sono tra le più varie, alcune strampalate e altre più plausibili. Certamente, quella più probabile, è che Vasco Rossi e Tiziano Ferro siano seguiti dallo stesso social media manager, che questa mattina, forse proprio a seguito della lunga notte di San Silvestro, ha fatto un po' di confusione tra i profili dei due artisti. E una conferma di questa ipotesi la si ha andando a guardare gli altri profili social, dove infatti tutto sembra regolare. Su Instagram, infatti, la foto di Tiziano Ferro è stata correttamente pubblicata del profilo del cantautore di Latina, così come su Facebook.