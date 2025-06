Giacomo Buttaroni, chi è l'ex calciatore e nuovo compagno di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo è in dolce attesa per la seconda volta. L’artista, legata sentimentalmente all’ex calciatore e allenatore Giacomo Buttaroni da qualche mese, lontano dalle luci della ribalta, ha annunciato la gravidanza attraverso un post su Instagram. La cantante, già mamma di Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha condiviso con i suoi follower un messaggio carico di emozione.

Le tenere parole

" Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande ". Un momento speciale per la Tatangelo, che si prepara a diventare madre per la seconda volta con grande gioia e riservatezza.

Chi è Giacomo Buttaroni

Lo scorso autunno, alcuni scatti avevano immortalato Anna Tatangelo in compagnia di Giacomo Buttaroni, ma la cantante aveva preferito non rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. La loro frequentazione è rimasta lontana dai riflettori, alimentando curiosità e speculazioni. Di lui si sa che ha 31 anni ed è un ex calciatore ed allenatore di calcio.

Dal suo profilo Instagram si apprende che risiede a Roma ed è il fondatore di Ambition Football Training, un centro calcistico situato nella zona sud della capitale. Inoltre, è un tecnico abilitato con licenza UEFA e lavora come allenatore presso la Off Season Roma Eur.

La carriera

Sin da piccolo ha mostrato una grande predisposizione per il calcio, trasformando quella che era una semplice passione in un vero e proprio percorso professionale. Con un fisico atletico e imponente — è alto 1 metro e 87 — Giacomo Buttaroni ha militato anche in Serie B con il Latina.

Come ha raccontato in un’intervista a Advanced Calciatori Ortolani, la sua carriera da giocatore è stata compromessa da una lunga serie di infortuni, che lo hanno costretto a dire addio prematuramente

al campo. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, non ha però abbandonato il mondo del calcio: è passato subito alla panchina, assumendo il ruolo di allenatore della squadra Juniores Nazionale del Roma City FC.