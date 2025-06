Anna Tatangelo è incinta, l'annuncio su Instagram. E spunta il nome di Giacomo Buttaroni

Ascolta ora 00:00 00:00

Anna Tatangelo ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio, scatenando immediatamente la curiosità sul nome del futuro papà e compagno della cantante. Sebbene non ci sia ancora stata una conferma ufficiale, da diversi mesi nella vita di Anna c’è Giacomo Buttaroni, allenatore di calcio, con cui era stata sorpresa dai fotografi lo scorso novembre. Le immagini pubblicate dal settimanale mostravano la coppia in atteggiamenti molto affettuosi, sorridenti e complici, facendo rapidamente il giro del web.

Nonostante le numerose fotografie, Anna Tatangelo però non ha mai ufficialmente confermato la sua relazione con l’allenatore di calcio, che sembrerebbe essere qualche anno più giovane di lei. Tuttavia, nonostante l’assenza di annunci formali e le foto di coppia sui social, sembra proprio che lui sia il suo fidanzato e il padre del bambino che sta aspettando. La notizia è stata resa pubblica dalla stessa cantante attraverso un tenero post sui suoi profili social.

L'indiscrezione

A confermare la relazione tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni è Alessandro Rosica, noto esperto di gossip. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Rosica ha rivelato che la coppia si frequenta da tempo e che il loro incontro è avvenuto grazie al calcio. Pare infatti che Giacomo Buttaroni sia l’allenatore di Andrea, il figlio maggiore della Tatangelo.

Nell’annunciare la sua seconda gravidanza, però, Anna Tatangelo non ha taggato alcun profilo social, segno chiaro del suo desiderio di vivere questo momento con discrezione e riservatezza. Dopo anni trascorsi sotto i riflettori, anche per la sua vita privata, oggi la cantante sceglie di proteggere la sua sfera personale, condividendo però una notizia così speciale e bella.