L'incidente in casa, il virus e la denuncia della figlia: è giallo sulla morte di Tony Dallara

La morte di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio scorso, si tinge di giallo. Il cantante di "Romantica" è morto all'età di 89 anni a seguito di un problema respiratorio ma la famiglia denuncia gravi mancanze nell'assistenza ospedaliera.

Ospite di Storie Italiane, la trasmissione mattutina condotta da Eleonora Daniele, la figlia dell'artista, Lisa Lardera, ha raccontato le ultime settimane di vita di Tony. Il declino dell'artista sarebbe avvenuto rapidamente a seguito di complicanze dovute a un incidente domestico: " Si era rotto il femore, si era operato, ma era in ripresa. Poi è entrato in una struttura per fare riabilitazione e lì ha preso un virus polmonare. Ha avuto un problema respiratorio che ha fatto precipitare la situazione nel giro di pochissimo tempo e inaspettatamente ".

La denuncia in tv

Nello studio Rai la figlia di Tony Dallara ha svelato quanto accaduto in ospedale, quando il padre lottava tra la vita e la morte per il problema respiratorio. " La situazione non è stata molto chiara, anche perché non ha avuto un'assistenza ospedaliera ottimale", ha dichiarato Lisa, spiegando: "Non voglio fare polemiche, ma è la verità. C'erano le feste di mezzo e ci dicevano che aveva 89 anni…". Incalzata da Eleonora Daniele la donna ha approfondito: " L'abbiamo portato in ospedale e ricoverato d'urgenza, ma è stato fatto poco perché ci veniva detto che ormai aveva 89 anni, con patologie pregresse e ci dicevano di lasciarlo un po' in pace. Questa è una cosa che ci ha spezzato il cuore ".

Gli ultimi giorni

Gli ultimi giorni di vita Dallara li ha passati in completa incoscienza nel letto dell'ospedale. " Non era presente, non riusciva a parlare, ad esprimersi, è stato straziante. Una situazione che si è aggravata e un epilogo che non ci aspettavamo assolutamente, perché mio padre, pur con i suoi acciacchi, poteva essere ancora qui", ha proseguito Lisa.

Vediamo. Siamo in un momento in cui c'è piombato tutto addosso e non abbiamo lucidità. Faremo le nostre valutazioni",

A domanda diretta di Daniele, su una possibile denuncia, la figlia del cantante - insieme alla madre Patrizia anche lei presente in collegamento - ha fatto sapere che la famiglia valuterà possibili. "hanno concluso le due donne.