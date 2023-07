Arrestata Gigi Hadid: cosa le hanno trovato addosso

La supermodella Gigi Hadid arrestata alle isole Cayman per possesso di marijuana e accessori per la consumazione di sostanze stupefacenti. A dare la conferma è la rivista People, secondo cui la top statunitense sarebbe anche stata multata con una sanzione di mille dollari.

L'arresto

Secondo quanto riferito dalla stampa estera, Gigi Hadid si era recata alle Cayman la scorsa settimana, atterrando con un jet privato all'aeroporto internazionale Owen Roberts il 10 luglio. Si trattava, a quanto pare, di una vacanza con delle amiche. Giunta in aerostazione, la supermodella è stata sottoposta a regolari controlli e alla prova dello scanner i suoi bagagni sono risultati contenenti delle sostanze sospette. È stato a quel punto che gli agenti della dogana hanno deciso di effettuate delle verifiche più approfondite, aprendo e perquisendo le valigie della modella. È stata dunque reperita della marijuana insieme anche a degli accessori impiegati per il suo consumo. Da qui l'arresto per importazione di sostanze stupefacenti.

Le autorità aeroportuali hanno però subito riconosciuto che le quantità " erano relativamente piccole e apparentemente destinate al consumo personale ". Oltre alla Hadid, anche l'amica Leah Nicole McCarthy, che viaggiava con lei, è stata arrestata.

Malgrado le due abbiano cercato di difendersi, spiegando che si trattava di marijuana ad uso personale, entrambe sono state trasferite in un centro di detenzione, il Royal Cayman Islands Detention Center, dove sono rimaste per due giorni.

La cauzione

Gigi Hadid e la compagna di viaggio Leah Nicole McCarthy sono poi comparse in tribunale per l'udienza lo scorso 12 luglio, si sono riconosciute colpevoli, e hanno accettato di pagare una cauzione di mille dollari a testa. La modella è stata quindi rilasciata e ora attende il processo a suo carico.