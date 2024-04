"Ho abortito…". La confessione di Simona Ventura

È sempre stata una conduttrice fuori dagli schemi. Ha trovato successo sulle reti Mediaset per trovare “casa” in Rai dove – nel tempo- ha primeggiato con i suoi programmi di prima serata. Eppure, per un lungo periodo di tempo, pareva che la stella di Simone Ventura si fosse oscurata ma invece non è così. Oggi, dopo il grande riscontro a Ballando con le stelle ha trovato posto nella domenica mattina di Rai Due insieme a Paola Perego (amica e co-conduttrice) ed è ospite fissa al Tavolo di Che Tempo che fa. Solo di recente è balzata agli onor di cronaca per quella paresi facciale che tanto ha fatto discutere i social, in cui in molti hanno speculato sul suo stato di salute ma neanche questi attacchi hanno scalfito l’immagine di Simona Ventura. La showgirl, infatti, è tornata in prima tv e su Rai Uno a Le Belve, nella puntata in onda martedì 16 aprile, in cui si è lasciata interrogare dalla pungente Francesca Fagnani. E, in questo contesto, Simona Ventura ha rivelato diversi dettagli del suo passato che, fino a questo momento, nessuno era a conoscenza.

Nel corso dell’intervista-fiume, la conduttrice ha affrontato vari argomenti, parlando della sua carriera e di come è stata fortunata nell’aver trovato spazio in un mondo così competitivo, ma ha aperto anche una parentesi sulla sua vita privata. Bettarini, ovviamente, è stato uno di questi. Ma oltre a questo Simona Ventura si è lanciata in una dichiarazione che lasciato tutti di stucco, sia il pubblico in trasmissione che quello del web, molto attento a commentare in presa diretta le interviste della Fagnani. Simona Venturi, con la voce spezzata, infatti ha raccontato di un aborto che ha affrontato quando era più giovane. In merito a questa rivelazione, la show girl ha fatto commuovere diversi telespettatori.

“ Non passa giorno nella mia vita che non ci sia un pensiero per questo figlio mai nato – confessa -. In quel momento lì era la cosa da fare. Non dico che fosse la cosa giusta, sono scelte sofferte – aggiunge - . Solo le donne possono parlare di questo. Ho avuto delle persone che mi hanno aiutato ”. Oltre a questo, rivela che, all’epoca dei fatti, non ha raccontato al suo (oramai) ex compagno la verità, preferendo nascondere il dolore che ha affrontato.

Se la persona con cui ho concepito questo figlio l’ha mai saputo? No, mai”.

Infatti, alla domanda diretta della Fagnani: “-