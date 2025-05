Giulia De Lellis è incinta: l'annuncio sui social

Ascolta ora 00:00 00:00

Sebbene ci fosse già da qualche tempo il sospetto che Giulia De Lellis fosse incinta, è solo nelle ultime ore che la notizia è stata confermata dall'influencer stessa. Giulia De Lellis, infatti, ha pubblicato sul suo account Instagram da oltre cinque milioni di follower un carosello di foto che la ritraggono in varie pose che servono soprattutto a mettere in primo piano il pancione, svelando la gravidanza. Tra le foto pubblicate sui social, Giulia De Lellis ha condiviso anche una serie di polaroid decorate con la scritta "mamma e papà", in cui l'influencer è immortalata insieme al compagno, il cantante Tony Effe. Proprio a quest'ultimo è dedicata la didascalia che accompagna l'annuncio social. Dopo averlo taggato, Giulia De Lellis ha aggiunto la frase: "le tue ragazze". In un colpo solo, dunque, Giulia De Lellis non ha solo annunciato di aspettare un figlio, ma ha rivelato anche il sesso del nascituro, che sarà una bambina. Tra le foto postate dall'influencer ci sono alcune pose "canoniche", come la coppia innamorata che si abbraccia o le mani intrecciate sul pancione. Non manca anche lo scatto ad alcune bottiglie caratterizzate da una scritta in francese che significa "la famiglia si allargherà".

Anche Tony Effe, naturalmente, ha voluto partecipare all'annuncio della gravidanza. Ai suoi tre milioni di follower su Instagram, il cantante ha regalato una serie di immagini: da quella che lo vede ritratto seduto sul divano e circondato da confezioni di pannolini a quella - di dubbio gusto - in cui succhia un ciuccio mentre tiene in mano numerose banconote da 50 euro. Anche il trapper ha condiviso polaroid e immagini insieme a Giulia De Lellis, a sottolineare il sentimento che li lega. L'aspetto più interessante dell'annuncio da parte di Tony Effe è che, se la compagna ha svelato il sesso del bambino, il cantante ne ha già svelato il nome. La bambina, infatti, si chiamerà Priscilla, come si può leggere nella didascalia del post di Tony Effe. Di certo non sorprende che una coppia così in vista e così attenta a mettere "in vetrina" la propria vita abbia scelto proprio i social per fare l'annuncio della gravidanza.

Sono stati davvero in molti a congratularsi con la coppia felice, non da ultima Chiara Ferragni, che ha lasciato un cuoricino sotto entrambi i post per mostrare la propria vicinanza tanto a Giulia De Lellis quanto a Tony Effe. Non sono state solo le personalità del mondo degli influencer a fare le congratulazioni ai due, ma anche cantanti come Emma Marrone e Ghali, o personalità come Stefano De Martino e Aurora Ramazzotti. Quest'ultima, proprio qualche giorno fa, aveva preso le difese di Giulia De Lellis, che secondo lei era stata vittima di un comportamento inopportuno da parte dei media. Come riporta Adnkronos, infatti, la gravidanza di Giulia De Lellis era stata "anticipata" dal giornale Chi, che aveva lanciato l'indiscrezione per attirare l'attenzione del pubblico.

"come mai continuiamo a invadere questo spazio così intimo e delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?"

Per Aurora Ramazzotti questo comportamento era stato segnale di una "mancanza di rispetto" e si è chiestaIntanto l'arrivo della piccola Priscrilla è atteso da mamma Giulia e da papà Tony per il prossimo ottobre.