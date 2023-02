"Sono sincera...". Giulia Salemi in lacrime sconvolge al Gf Vip

Nell'ultima diretta del Grande fratello vip Giulia Salemi ha rubato la scena ai concorrenti del reality. Il gossip che circolava da giorni in rete - sulla presunta crisi con Pierpaolo Pretelli - era troppo ghiotto e Alfonso Signori non si è fatto sfuggire l'occasione di fare una parentesi dedicata a una delle coppie più amate del web nata proprio nella casa del Gf Vip.

In avvio di puntata il conduttore ha chiamato Giulia Salemi al centro dello studio e senza tanti giri di parole le ha chiesto quanta verità ci fosse nel gossip, che circolava da giorni sul web sull'addio a Pierpaolo e lei non si è tirata indietro. " Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent'anni" ha risposto l'opinionista, confermando le indiscrezioni : "Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti e non è in discussione l'amore". La Salemi ha spiegato che al centro della crisi ci sarebbero le priorità di ciascuno: "Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione". Poi con la voce rotta dalla commozione e le lacrime agli occhi ha mandato un messaggio ai milioni di fan dei Prelemi: "So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy, ma spero che questo accada ".

Le parole di Pierpaolo in diretta

Mentre Giulia spiegava a Signorini il delicato momento che sta vivendo, Pierpaolo Pretelli era in diretta sul web con il Gf Vip Party, il format in streaming che conduce con Soleil Sorge. Dopo avere ascoltato le parole della compagna con il volto serio, ha commentato: " Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto" . Come era prevedibile sul web la notizia della crisi ha generato uno scossone. La coppia è una delle più amate tra quelle nate nella Casa (era l'edizione 2021) e ha una fanbase molto forte, che si è fatta sentire sui social network con centinaia di tweet e commenti.