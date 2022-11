"Così non ci sto". La moglie di Bonolis sbotta in diretta contro Giulia Salemi

Il popolo dei social network è totalmente diviso perché al centro della questione ci sono due volti molto amati del Grande fratello vip: Sonia Bruganelli e Giulia Salemi. Nell'ultima diretta le due opinioniste hanno avuto un acceso confronto su Oriana Marzoli e sul web si è creata una vera e propria spaccatura. Non sono volati stracci, ma i toni si sono decisamente alzati (soprattutto quelli della moglie di Bonolis) e lo scontro è diventato pane per i social.

Le parole della Salemi

L'ultima puntata del Grande fratello vip è stata dedicata in gran parte a Oriana e Antonino che, dopo un fugace e passionale avvicinamento, hanno concluso la loro conoscenza in malo modo. Alfonso Signorini ha dato ampio spazio a quanto successo nelle ultime settimane tra i due gieffini e Giulia Salemi ha voluto spendere qualche parola in difesa dell'influencer venezuelana. " Chi ha dimostrato di fare una brutta figura è Antonino e non tu stasera. Quindi forza, perché sei una regina da reality e tira fuori le unghie e gli artigli ", ha detto l'opinionista riportando il sentiment del popolo dei social su Oriana e a quel punto la moglie di Bonolis è esplosa.

La replica della Bruganelli

L'opinionista non ha gradito la dichiarazione della Salemi considerandole un modo per ottenere consensi dal pubblico del web ed è passata al contrattacco. " No, così non ci sto ragazzi. Scusami Giulia però con il tablet in mano a ripetere quello che la gente sui social vuole che tu dica, non mi va bene", ha tuonato Sonia Bruganelli, che già in avvio di puntata aveva punzecchiato la Salemi sul suo look e ha proseguito: "Io non sono una maschilista però Oriana è entrata nel letto di Antonino e dopo che lui le aveva fatto capire che non era convinto, lei lo ha fatto tornare e si è stupita, perdonatemi, io tutta questa serietà non la vedo ". Giulia Salemi ha difeso la Marzoli, definendo Antonino uno che " se ne lava le mani " e solo lo stacco pubblicitario ha messo fino al battibecco.