Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli notte bollente sotto le lenzuola. La regia li censura

Si fa sempre più intenso e fisico l'interesse tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo il primo bacio, che i due si sono concessi per gioco sotto il vischio alla vigilia di Natale, la coppia sembra averci preso gusto e si sta lasciando andare alla passione. L'ultima notte li ha visti addirittura protagonisti di piccanti effusioni sotto le lenzuola del letto a castello del Cucurio. Tanto da costringere la regia a cambiare più volte inquadratura.

Che ci fosse feeling tra Giulia Salemi elo si era capito sin dall'ingresso nella casa della modella di origini persiane. Con l'addio al reality di Elisabetta Gregoraci, l'ex velino si è liberato e ha trovato in Giulia una compagna di scherzi e confessioni. Ben presto la simpatia si è trasformata in interesse e con i baci - che i due si sono scambiati nella piscina - la passione si è accesa. Da oltre una settimana la neo coppia si scambia effusioni alla luce del sole e ormai gli altri inquilini della Casa non ci fanno neanche più caso.

I loro baci appassionati e le loro carezze piccanti non sono sfuggite, però, all'occhio attento dei telespettatori e dei fan della coppia, che sui social tifano per questa nuova storia. La scorsa notte Giulia e Pierpaolo si sono lasciati trasportare dal momento, spingendosi decisamente oltre nel Cucurio, dove sono finiti per aver perso la sfida di Capodanno. La Salemi e Pretelli hanno scelto di condividere lo stesso letto, ma le misure decisamente ridotte li ha avvicinati pericolosamente, soprattutto quando la Casa si è "spenta". Prima i baci e le carezze e poi i movimenti sospetti sotto le lenzuola hanno costretto la regia a tornare con le telecamere nella casa per riprendere il tranquillo sonno degli altri inquilini.

Nel Cucurio, invece, Giulia Salemi e l'ex velino si sono lasciati travolgere dalla passione e in piena notte la coppia si è abbandonata a effusioni decisamente hot. Una situazione imbarazzante protrattasi per alcuni minut, che ha costretto la regia del Grande Fratello Vio a censurare le immagini trasmesse in diretta durante la notte su Mediaset Extra. Sui social network le immagini della bollente nottata vissuta da Giulia e Pierpaolo si sono moltiplicate in poche ore e non sono mancanti neppure i video di alcuni momenti intimi tra i due.