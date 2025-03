"Il gossip fa male". Sarah Toscano smentisce il flirt con Fedez

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla vittoria di Amici 2023 alla primissima partecipazione al Festival di Sanremo, Sarah Toscano ha spiegato il suo momento magico a Silvia Toffanin. Durante l’ultima puntata di Verissimo, la giovane cantante ha raccontano l’esperienza dell’Ariston. Ma non solo. Toscano ci ha tenuto a smentire categoricamente un suo presunto flirt con il rapper Fedez, anche lui presente a Sanremo.

"Fa parte del gioco, ma fa male quando i commenti sulla vita privata riguardano cose che non sono mai accadute e cominciano a circolare tanto per parlare male di te in giro", dice la giovanissima cantante, 19 anni, che alla prima partecipazione al Festival ha partecipato con il brano 'Amarcord'. Poi, a stretto giro, arriva la sentenza: "Il gossip in certi casi va oltre". Toscano, più o meno velatamente, fa riferimento alle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona che, commentando la performance della cantante, aveva asserito che la cantante era andata via col rapper dopo una festa post Sanremo. “Sarah Toscano voto 10 sapete perché? Dopo l’evento della Warner se n’è andata a casa con Fedez. Brava Sarah ”, aveva concluso il re dei paparazzi.

Tra l’altro, negli ultimi giorni, la cantante di Amarcord era al centro del gossip per un presunto flirt social con il tennista Matteo Berrettini. Tra i due solo uno scambio di commenti e mi piace su Instagram. "Se mi trovassi davanti ad uno dei miei idoli tennistici rimarrei di pietra. Berrettini è un grandissimo giocatore, a livello tennistico è eccezionale. Poi, cosa vuoi dirgli? Gli ho detto 'ti amo'? Era un'intervista un po' particolare...", ha spiegato incalzata dalla Toffanin.

"Cosa possiamo dirgli se non complimenti - ha proseguito la cantante emozionata - sta andando benissimo, poi una voce mi ha detto che nei camerini ascolta Amarcord. Lo stimo tantissimo". "Avvertivo la tensione nella prima serata, poi quando sono scesa dal palco mi sono sentita a mio agio e mi sono goduta tutta la settimana, piena di emozioni",

conclude Toscano.