"Vorrei rispondere ma...". Il gossip poi lo sfogo di Alessia Marcuzzi

Il ritorno di fiamma con l'ex marito Paolo Marconi Calabresi; il presunto flirt con il marito di Belen Rodriguez; l'addio a Mediaset dopo anni di intesa. Sono tanti i gossip circolati su Alessia Marcuzzi negli ultimi mesi. Voci, indiscrezioni o semplicemente fake news, alle quali la conduttrice di Boomerissima avrebbe voluto rispondere ma non ha potuto farlo. O meglio, lo ha fatto - la storia pubblicata di recente per smentire le voci sul feeling con Stefano De Martino lo testimonia - ma poi ci ha ripensato, cancellando tutto e il motivo si scopre solo oggi: " Chi lavora con me mi proibisce di rispondere ".

Il rapporto con i gossip

Alessia Marcuzzi lo ha rivelato attraverso il quotidiano Repubblica, al quale ha rilasciato una lunga intervista per parlare della sua vita tra Londra e Milano, dei suoi marchi e del ritorno in televisione nei palinsesti autunnali di Rai Due. Nella lunga chiacchierata è stato impossibile non toccare il tema gossip, che la vede protagonista da anni su siti e riviste e lei non ha nascosto di vivere male l'intromissione nella sua vita privata. " Il gossip mi ferisce. Escono notizie assurde", s i è sfogata la conduttrice, spiegando: " Chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale" .

Il suo essere emotiva e impulsiva le imporrebbe di rispondere ai tanti gossip che circolano su di lei, ma a frenarla è il suo staff, che porta avanti un modus operandi più razionale. Ed è proprio per questa sua attitudine a replicare colpo su colpo che, ha confessato, ha scelto di rifiutare l'ospitata a Belve: " Ho detto a Francesca Fagnani: 'Non vengo perché́ mi devo salvare da me stessa'. Faccio fatica a tenermi" .

Il tweet cancellato su De Martino