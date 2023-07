"Posa il vino". Le foto sexy della Marcuzzi scatenano i follower

Non ha mai disdegnato di mostrarsi sexy sui social network, ma da quando è tornata single Alessia Marcuzzi ci sta prendendo gusto. E l'ultimo post pubblicato dalla showgirl sulla sua pagina Instagram ha decisamente fatto scalpore. Negli scatti la Marcuzzi sfoggia un costume intero verde con una zip sul decolté, che ha scatenato l'immaginario dei suoi fan. A fare impazzire i follower, però, sono state le sue pose languide e i commenti si sono moltiplicati in brevissimo tempo.

Dopo avere presentato il concertone benefico Italia Loves Romagna, Alessia Marcuzzi è volata a Formentera per godersi le vacanze in compagnia di alcune amiche. Dall'isola spagnola la showgirl condivide quotidianamente foto e video su Instagram ed è proprio sulla popolare piattaforma social che la 50enne ha pubblicato le ultime immagini. Una serie di foto sexy con pose ammiccanti che non hanno lasciato indifferenti i suoi seguaci. " Bella come il sole ", ha scritto la collega e amica Adriana Volpe, una delle prime a commentare il post di Alessia Marcuzzi e gli apprezzamenti si sono sprecati.

I commenti del popolo dei social

" Classe, eleganza e fascino ", ha scritto un utente descrivendola, mentre un altro ha ironizzato sulla sua eterna bellezza: " Dorme nel freezer? ". Tra i tanti commenti non sono mancati neppure quelli più spinti e critici soprattutto per una foto, nella quale la Marcuzzi appare in una posizione decisamente singolare. " Sparatela una posa ogni tanto... ", ha commentato un follower dando il "la" a un altro utente, che si è soffermato proprio sulla foto ambigua: " Ca**o di foto è quella in mezzo? Posa il Tavernello Alessia ".