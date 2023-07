"Una persona si...". La Marcuzzi, i gossip e quel commento rimosso subito

Si arricchisce di nuovi dettagli la storia che vede protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Dopo il post sibillino di Belen, il silenzio di De Martino (fuggito a Londra con il figlio Santiago) e le foto della serata dei palinsesti Rai con Marcuzzi e De Martino vicini vicini, la conduttrice di Boomerissima ha rotto il silenzio sui social, salvo poi cancellare tutto innescando una nuova girandola di rumor.

Già nel 2020 si era parlato di un presunto flirt tra la conduttrice e l'ex ballerino di Amici all'insaputa della showgirl argentina e all'epoca il gossip fece così tanto scalpore da mettere in crisi non uno ma bensì due matrimoni (quello di Belen e Stefano e quello della Marcuzzi con Paolo Calabresi). Oggi, a distanza di tre anni, l'affaire è tornato alla ribalta della cronaca rosa a causa della serata di presentazione dei palinsesti Rai, dove Alessia e Stefano erano l'uno accanto all’altra e il ballerino napoletano si è presentato senza la fede all'anulare.

Il gossip è decollato non appena le foto della serata sono apparse sui principali siti di informazione e a quel punto Belen avrebbe preso le distanze dai social, rimuovendo un selfie fatto con il marito in barca, che era stato pubblicato nelle sue storie. Ma al giochino "prima pubblico poi cancello", pare, abbia voluto giocare anche Alessia Marcuzzi. Come riporta Fanpage, la conduttrice di Boomerissima avrebbe condiviso sul suo account Instagram un commento seccato sul gossip, che la vede protagonista insieme a Belen e De Martino, salvo poi cancellarlo nel giro di pochi minuti.