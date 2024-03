Dal Grande Fratello 2010 a oggi, ecco come Guendalina Tavassi si è trasformata

Nell'ultima puntata de Le Iene Guendalina Tavassi e altri volti noti del mondo dello spettacolo hanno confessato di essere dipendenti dai ritocchini e dal loro aspetto esteriore. Con l'aiuto di sostanze, bisturi e addirittura medicinali Guendalina e molti altri vip sono riusciti a trasformare i loro corpi e i loro volti, cambiando a volte radicalmente il loro aspetto esteriore. Lo testimoniano le foto di Guendalina Tavassi, che dal 2010 al 2024 ha subìto una profonda trasformazione, che ha lasciato i fan a bocca aperta.

L'esordio in tv e i ritocchini

Guendalina Tavassi oggi è un'influencer ma soprattutto un volto televisivo noto ai più per avere partecipato a diversi reality. Dal suo esordio in tv, nell'undicesima edizione del Grande Fratello, sono passati quattordici anni. Era il 2010 e Guendalina era una semplice ragazza di 24 anni con l'aspirazione di diventare un'attrice. Oggi, dopo numerosi altri programmi e tanti impegni professionali, quel sogno non si è realizzato, ma Guendalina Tavassi è comunque diventata un volto famoso e decisamente molto chiacchierato. Le recenti dichiarazioni rilasciate a Le Iene, sull'uso di farmaci per diabetici, efedrina e anfetamina per dimagrire, l'hanno riportata alla ribalta della cronaca e le sue foto del "prima" e "dopo" la trasformazione fisica sono cominciate a circolare sui social network, diventando virali.

Come è cambiata Guendalina Tavassi

Il viso acqua e sapone delle foto risalenti al 2010 si è a poco a poco trasformato sotto la mano dei chirurghi estetici come lei stessa ha ammesso a Le Iene: "Mi sono rifatta il naso e le labbra per anni, ho fatto così tanto acido ialuronico che mi hanno trovato del tessuto cicatrizzato sotto il labbro". Naso, occhi, labbra, zigomi e persino il naso si sono trasformati nel corso degli anni ma non solo. Guendalina ha ritoccato anche alcune parti del suo corpo, modificando la taglia del suo seno: "Ho poi rifatto il seno dopo aver allattato tre figli e infine ho fatto la blefaroplastica". La Guendalina che il pubblico vede oggi è molto diversa da quella di quattordici anni fa, quando il suo viso non era ancora segnato dai ritocchini. Interventi estetici dovuti alle sue insicurezze, confessò anni fa dalla D'Urso, ma ai quali l'influencer romana non vuole rinunciare in futuro.

"Ora vorrei farmi il", ha confessato nell'ultima puntata del programma di Italia Uno, parlando del suo problema, quello di non riuscire ad accettare il proprio aspetto così come è.