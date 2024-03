"È in ospedale". Ma Grignani smentisce e sbotta: "Non mi va di parlarne"

Ascolta ora: ""È in ospedale". Ma Grignani smentisce e sbotta: "Non mi va di parlarne""

Le voci di un presunto malore avuto mentre si trovava all'interno di un locale della provincia di Piacenza proprio non gli sono andate giù: Gianluca Grignani smentisce la notizia secondo cui si sarebbe recato in ospedale dopo un improvviso calo di pressione, dando la propria versione dei fatti ai suoi fan sui social network e sbottando contro i quotidiani.

Una notizia che aveva iniziato a circolare con insistenza nella giornata di ieri, per via di un rumor riportato da La Libertà. Stando a quanto riferito dal quotidiano, il cantante avrebbe avuto un lieve malore nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 febbraio, e sarebbe stato costretto a recarsi in ospedale per ricevere le cure del caso. I fatti si sarebbero verificati all'interno di "un locale nella provincia di Piacenza" . Grignani sarebbe stato prontamente soccorso, e in seguito "trasportato all'ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa" . Non solo, dato che nel nosocomio avrebbe trascorso anche "tutta la notte in osservazione" per evitare rischi. Le dimissioni sarebbero avvenute invece, secondo il quotidiano che ha diffuso la notizia, nella mattinata di oggi, martedì 5 febbraio.

Il cantautore 51enne ha scelto di rispondere attraverso i social network per fornire ai suoi ammiratori la propria versione dei fatti e allontanare i dubbi circa le sue condizioni di salute. "Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire di chi" , rassicura Gianluca Grignani, "e non mi va neanche di parlarne, ci vediamo ai concerti".

Non ci sarebbe stato nessun malore, quindi, stando a quanto dichiarato dal cantante. "Vi giuro che non ho nessun calo di pressione, ci siamo capiti?" , aggiunge ancora Grignani per dissipare ogni minimo dubbio a riguardo, prima di lanciare una frecciata contro i giornalisti che hanno diffuso quella voce a suo dire infondata. "E poi sentite, che pa**e. La prossima volta diranno che cammino sulle acque" , conclude polemicamente il cantautore milanese.

Lasciata alle spalle la polemica seguita alla diffusione della notizia, Grignani è pronto a tuffarsi nel suo tour "Residui di Rock'n'Roll", che partirà a breve: il primo appuntamento è al Phenomenon di Fontaneto d'Agogna, a Novara, il prossimo 22 marzo. Il 29 marzo sarà poi il turno del Fuori Orario di Taneto a Reggio Emilia, e il 30 quello del Mamamia di Senigallia ad Ancona. Il 3 aprile Grignani sarà all'Alcatraz di Milano, il 4 al Milk di Torino, l'11 al Demodè Club di Modugno a Bari, il 18 all'Orion Live Club di Ciampino a Roma, il 20 al Capitol di Pordenone, il il 23 al Duel Live di Pozzuoli a Napoli, il il 26 all'Hall di Verona e il 28 al Viper di Firenze.