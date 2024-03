Malore e poi il ricovero, cosa è successo a Gianluca Grignani

C'è grande apprensione tra i fan di Gianluca Grignani per le sue condizioni di salute. Secondo il quotidiano La Libertà, infatti, il cantautore toscano avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un locale e sarebbe stato trasportato nel più vicino ospedale, dove ha trascorso la notte in osservazione. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo, ma la dinamica dell'accaduto non è chiara.

Il malore poi il ricovero in ospedale

La testata piacentina riferisce che l'artista "è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza". Il quotidiano non fornisce indicazioni sulla natura del malessere accusato da Gianluca Grignani, ma fa sapere che il cantautore "è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa". Nella clinica di Piacenza Gianluca Grignani avrebbe trascorso "tutta la notte in osservazione" per poi essere dimesso dall'ospedale, sempre secondo quanto riferisce il sito piacentino, nella tarda mattinata di martedì. Ad ora, dall'entourage di Grignani non arrivano commenti in merito alla notizia del suo malore, che è stata battuta anche dalle agenzie di stampa. Di sicuro gli ultimi mesi sono stati decisamente impegnativi dal punto di vista emotivo per l'artista, che lo scorso ottobre ha pianto la scomparsa del padre Paolo.

Gli ultimi post social di Grignani

Al momento, però, le condizioni di Gianluca Grignani non sembrano destare particolari timori. Poche ora fa il cantautore è tornato a comunicare con i suoi follower su Instagram, condividendo le date del suo tour "Residui di Rock 'n' roll", al via il 22 marzo da Novara. Su Facebook, invece, Gianluca ha voluto dedicare ai suoi fan poche parole tratte dal suo celebre brano "The Joker": "Non sono una persona equilibrata ed ho l'anima sdoppiata che ogni tanto viene su e giro con un joker per amico non so più quel che dico ma non m'importa più". Grignani non ha accennato in alcun modo al malore avuto pochi giorni fa, segno che il peggio è già passato e che lui è pronto a tornare dal vivo davanti al suo pubblico. In cartellone ci sono una decina di date, che lo impegneranno fino a fine aprile, ma non è escluso che vengano aggiunte nuove date al tour nei mesi successivi. Intanto i suoi fan aspettano sue notizie e magari qualche suo iconico commento su quanto accaduto a Piacenza.