È guerra tra Fedez e Chiara Ferragni: non c’è l’accordo per l’assegno di mantenimento

Sarà una separazione senza esclusioni di colpi quella tra Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante l’impegno da parte di entrambi di scrivere pacificamente la fine del loro matrimonio, pare che l’ex coppia d’oro dei social dovrà affrontare molti problemi, soprattutto di materia economica. È il settimanale Oggi che diffonde un aggiornamento sulla vita privata del rapper e dell’influencer. Nel corso del mese prossimo la separazione sarà formale ma, come ha riportato il magazine italiano di gossip, da entrambe le parti non ci sarebbe nessun tipo di accordo per il mantenimento. Se questo rumor – arrivato da una fonte vicino alla coppia – fosse vero, farebbe intuire che i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni non sono per nulla idilliaci e che la separazione ha inasprito la situazione ancora di più. Tra i due vi sarebbero stati nuovi litigi e malumori. Ma andiamo con ordine.

Per l’imminente separazione, Oggi racconta che Fedez avrebbe offerto solo 5mila euro al mese di mantenimento alla sua ex. Una cifra che sarebbe stata rispedita al mittente tramite l’avvocato della Ferragni perché ritenuta “irrisoria”. Chiara avrebbe chiesto un assegno di 20mila euro al mese che, a suo dire, sarebbero necessari per Leone e Vittoria. Fedez non sarebbe propenso a elargire una cifra così spropositata e avrebbe cercato di temporeggiare per trovare la soluzione giusta. Ma, come ha rivelato il suo avvocato, Chiara Ferragni sarebbe irremovibile e non vorrebbe scendere a compromessi. Se non si trova una soluzione, i tempi per la separazione si allungherebbero come quelli per formalizzare il divorzio. I due, però, nonostante gli impedimenti, vogliono affrettare i tempi.

Questo perché sia Chiara Ferragni che Fedez devono cercare di mettere in ordine la loro vita privata. Se da una parte l’influencer ora andrà al processo con l’accusa di frode a causa del pandoro-gate (anche se sta rilanciando ad Atene la sua carriera da imprenditrice digitale), dall’altra c’è Fedez che si sta trovando dentro una serie di problematiche spinose.

Non solo ilcon Tony Effem ma si preannunciano periodi non facili dopo il coinvolgimento delle sue guardie del corpo nell’inchiesta sugli ultras della curva di Milan e Inter. Gli attriti con la Ferragni non aiutano ma, di certo, il rapper dovrà trovare un punto di incontro e anche Chiara dovrà fare lo stesso. La guerra legale, però, pare l’unica soluzione possibile.