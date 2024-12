Guillermo Mariotto cancella l'account Instagram: le ipotesi sull'esclusione da "Ballando"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo avere lasciato Ballando con le stelle in diretta due sabati fa, Guillermo Mariotto ha abbandonato anche i social network. Lo stilista ha cancellato il suo profilo Instagram alla vigilia della nuova puntata dello show del sabato sera di Rai1, dove potrebbe non fare ritorno dopo le vicende che lo hanno visto protagonista nelle ultime due settimane.

Il destino di Mariotto a Ballando

Le prossime ore potrebbero essere cruciali per il destino del giudice di Ballando con le stelle. La Rai e la direzione artistica del programma condotto da Milly Carlucci stanno valutando il reintegro di Guillermo Mariotto a seguito delle presunte molestie a uno dei ballerini dello show e per la rocambolesca uscita di scena dalla puntata del 30 novembre. Agli occhi di tutti, compresa Milly Carlucci, il "tocco proibito" del giudice al danzatore professionista è apparso un gesto del tutto involontario. A mettere in una posizione scomoda Mariotto è piuttosto la fuga dalla diretta, che la stessa Carlucci ha definito "gesto grave" sul quale bisognerà " confrontarsi con la Rai per dare spiegazioni e chiarire" . A poche ore dalla diretta una decisione potrebbe essere già stata presa ma sarà resa nota solo sabato sera. Come riferito dalle agenzie di stampa, all'inizio della puntata del 14 dicembre Milly Carlucci annuncerà la "sentenza" decisa dai vertici dall'Intrattenimento Rai e dalla produzione Ballandi: " Se la postazione sarà vuota il giurato Mariotto è stato escluso, se sarà al suo posto probabilmente ci saranno le motivazioni su quanto accaduto ".

Il silenzio sui social network

Sui social network tutto tace e lo stesso Mariotto, negli ultimi giorni, ha deciso di trincerarsi in un rigoroso silenzio. A parlare per lui sono stati i colleghi giudici di Ballando, che hanno provato a spegnere le polemiche sulle presunte accuse di molestie, e la Maison Gattinoni, che lo ha difeso per la fuga da Ballando. Lui ha preferito rimanere in silenzio, anzi ha deciso di compiere un gesto eclatante cancellandosi da Instagram. Il giudice ha infatti disattivato il suo account personale. Mentre su Facebook sono ancora visibili le due pagine dello stilista, su Instagram la sua pagina risulta inesistente.

A seguito del caso mediatico, che lo ha visto coinvolto, Guillermo Mariotto potrebbe avere deciso di cancellarsi anticipando di fatto la decisione su una sua possibile esclusione da Ballando con le stelle. Qualcuno invece ipotizza che, facendo un passo indietro, lo stilista abbia deciso di rimanere momentaneamente in una zona d'ombra in attesa di sabato sera.